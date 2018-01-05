وزارة الدفاع: العثور على مخزن ثان لسلاح كلاشينكوف ورمانة يدوية و159 خرطوشة بجبل السلوم

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أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، بأنه في اطار العملية العسكرية الجارية بجبل السلوم من مرتفعات القصرين، حجزت تشكيلات الجيش الوطني نطاقا بحملات، يحتوي على مخزن ثان لسلاح كلاشنكوف و159 خرطوشة إضافية ورمانة يدوية وحقيبة منظار نهاري، بالاضافة الى حقيبة تحتوي أغراضا شخصية.
وللتذكير، فإن أحدى التشكيلات العسكرية قبضت مساء أمس السبت ، إثر كمين نفذته بجبل السلوم، على الإرهابي "برهان البولعابي" المكنى "أبو ياسين"، بعد إصابته على مستوى الرجل وتخلي مرافقيه عنه. وحجزت لديه سلاح كلاشنكوف ومخزن به 20 خرطوشة.
وبإذن من المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، تمّ تسليم الإرهابي المذكور فجر اليوم الأحد إلى الوحدات الأمنية، لمواصلة التحري معه، وفق نص البلاغ.
أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، بأنه في اطار العملية العسكرية الجارية بجبل السلوم من مرتفعات القصرين، حجزت تشكيلات الجيش الوطني نطاقا بحملات، يحتوي على مخزن ثان لسلاح كلاشنكوف و159 خرطوشة إضافية ورمانة يدوية وحقيبة منظار نهاري، بالاضافة الى حقيبة تحتوي أغراضا شخصية.
وللتذكير، فإن أحدى التشكيلات العسكرية قبضت مساء أمس السبت ، إثر كمين نفذته بجبل السلوم، على الإرهابي "برهان البولعابي" المكنى "أبو ياسين"، بعد إصابته على مستوى الرجل وتخلي مرافقيه عنه. وحجزت لديه سلاح كلاشنكوف ومخزن به 20 خرطوشة.
وبإذن من المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، تمّ تسليم الإرهابي المذكور فجر اليوم الأحد إلى الوحدات الأمنية، لمواصلة التحري معه، وفق نص البلاغ.
-
14:51مباشر.. مباراة المنتخب الاولمبي التونسي ومنتخب بوركينا فاسو للاعبين المحليين
07 جانفي 2018
-
15:03سوسة: وفاة شاب بأنفلونزا الخنازير
07 جانفي 2018
-
14:40ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017
07 جانفي 2018
-
14:10القيروان: قصد علاجه من الزكام.. تصيب حفيدها الرضيع بشفرة حلاقة
07 جانفي 2018
-
14:00تعرض والي القيروان إلى حادث مرور في القصرين
07 جانفي 2018
-
-
13:12العالم سيشهد تنظيم 22 مسابقة دولية في مجال زيت الزيتون على امتداد سنة 2018
07 جانفي 2018
-
13:05سيدي بوزيد: القبض على تكفيري رفقة خطيبته وحجز قنبلة تقليدية الصنع
07 جانفي 2018
-
-
12:07بالفيديو.. عروس تخطف عريسها تحت تهديد السلاح وتجبره على الزواج!
07 جانفي 2018
-
11:51المكسيك: 31 قتيلا خلال 48 ساعة بسبب أعمال عنف
07 جانفي 2018
-
11:24جلال القادري ينسحب من تدريب شبيبة القيروان
07 جانفي 2018
-
11:07الحزب الدستوري الحر يدعو الحكومة الى مراجعة قانون المالية
07 جانفي 2018
-
10:59بوسالم: 7 جرحى في حادث سيارة نقل ريفي
07 جانفي 2018
-
10:49اتفاق ليبي يعيد الحركة في الاتجاهين بمعبر راس جدير الحدودي
07 جانفي 2018
-
10:22برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوتينيو من ليفربول
07 جانفي 2018
-
09:29مصر: وفاة إمام فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت
07 جانفي 2018
-
09:06بالفيديو.. "قوة السيف الأجرب" التي قبضت على الـ11 أميرا سعوديا!
07 جانفي 2018
-
08:51المغرب: حافلات وردية للنساء لتفادي التحرّش
07 جانفي 2018
-
08:43غار الدماء: كسر مضاعف لعون أمن بعد الاعتداء عليه من قبل منحرف
07 جانفي 2018