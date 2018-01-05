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يوم الأحد 07 جانفي 2018
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وزارة الدفاع: العثور على مخزن ثان لسلاح كلاشينكوف ورمانة يدوية و159 خرطوشة بجبل السلوم
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الأولى
وزارة الدفاع: العثور على مخزن ثان لسلاح كلاشينكوف ورمانة يدوية و159 خرطوشة بجبل السلوم
07 جانفي 2018 | 12:12

أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، بأنه في اطار العملية العسكرية الجارية بجبل السلوم من مرتفعات القصرين، حجزت تشكيلات الجيش الوطني نطاقا بحملات، يحتوي على مخزن ثان لسلاح كلاشنكوف و159 خرطوشة إضافية ورمانة يدوية وحقيبة منظار نهاري، بالاضافة الى حقيبة تحتوي أغراضا شخصية.

وللتذكير، فإن أحدى التشكيلات العسكرية قبضت مساء أمس السبت ، إثر كمين نفذته بجبل السلوم، على الإرهابي "برهان البولعابي" المكنى "أبو ياسين"، بعد إصابته على مستوى الرجل وتخلي مرافقيه عنه. وحجزت لديه سلاح كلاشنكوف ومخزن به 20 خرطوشة.

 وبإذن من المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، تمّ تسليم الإرهابي المذكور فجر اليوم الأحد إلى الوحدات الأمنية، لمواصلة التحري معه، وفق نص البلاغ.

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الأولى
وزارة الدفاع: العثور على مخزن ثان لسلاح كلاشينكوف ورمانة يدوية و159 خرطوشة بجبل السلوم
07 جانفي 2018 | 12:12

أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، بأنه في اطار العملية العسكرية الجارية بجبل السلوم من مرتفعات القصرين، حجزت تشكيلات الجيش الوطني نطاقا بحملات، يحتوي على مخزن ثان لسلاح كلاشنكوف و159 خرطوشة إضافية ورمانة يدوية وحقيبة منظار نهاري، بالاضافة الى حقيبة تحتوي أغراضا شخصية.

وللتذكير، فإن أحدى التشكيلات العسكرية قبضت مساء أمس السبت ، إثر كمين نفذته بجبل السلوم، على الإرهابي "برهان البولعابي" المكنى "أبو ياسين"، بعد إصابته على مستوى الرجل وتخلي مرافقيه عنه. وحجزت لديه سلاح كلاشنكوف ومخزن به 20 خرطوشة.

 وبإذن من المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، تمّ تسليم الإرهابي المذكور فجر اليوم الأحد إلى الوحدات الأمنية، لمواصلة التحري معه، وفق نص البلاغ.

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