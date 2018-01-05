المكسيك: 31 قتيلا خلال 48 ساعة بسبب أعمال عنف

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قُتل 31 شخصا خلال الساعات الـ48 الماضية في ولاية شيواوا المكسيكية المتاخمة للولايات المتحدة والتي تشهد موجة جديدة من اعمال العنف المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، وفق ما ذكر مكتب المدعي العام السبت.

واصيب سبعة اشخاص ايضا بالرصاص يومي الخميس والجمعة استنادا الى المصدر نفسه.

ومن بين القتلى الـ31 ، هناك اربع نساء وثلاثة مراهقين يبلغون من العمر 14، 15 و17 عاما.

وقال كارلوس هويرتا المتحدث باسم النائب العام لوكالة فرانس برس ان حمام الدم هذا هو نتيجة تسوية حسابات بين مجموعات متنافسة من تجار المخدرات .

أ. ف. ب