جلال القادري ينسحب من تدريب شبيبة القيروان

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اعلن جلال القادري رسميا انسحابه من تدريب فريق اكابر كرة القدم لشبيبة القيروان على خلفية عدم توفر ظروف عمل ملائمة واصرار اللاعبين على الاضراب بسبب مطالبتهم بمستحقاتهم المالية على حد تعبيره.