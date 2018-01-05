بوسالم: 7 جرحى في حادث سيارة نقل ريفي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

جندوبة - الشروق اون لاين – عبد الكريم السلطاني: جد ليلة امس السبت 06 جانفي 2018 حادث مرور بالطريق الجهوية 59 على مستوى منطقة العشايشية من معتمدية بوسالم نتج عنه اصابة 7 ركاب بجروح و كسور مختلفة .

وتتمثل صورة الحادث في انحراف سيارة نقل ريفي كانت تقل ركابا من منطقة بولعابة بوسالم واصطدامها بجذع شجرة بجانب الطريق وهو ما تسبب في اصابة سبعة ركاب بجروح و كسور مختلفة الخطورة اضافة للأضرار الكبيرة التي لحقت السيارة.

وقد تدخلت سيارات الاسعاف والحماية المدنية وتم نقل المصابين السبعة نحو المستشفى المحلي ببوسالم والمستشفى الجهوي بجندوبة أين تم اسعافهم و الاحتفاظ بثلاثة منهم بقسم العناية الطبية المركزة .