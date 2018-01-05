بوسالم: 7 جرحى في حادث سيارة نقل ريفي

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جندوبة - الشروق اون لاين – عبد الكريم السلطاني: جد ليلة امس السبت 06 جانفي 2018 حادث مرور بالطريق الجهوية 59 على مستوى منطقة العشايشية من معتمدية بوسالم نتج عنه اصابة 7 ركاب بجروح و كسور مختلفة .
وتتمثل صورة الحادث في انحراف سيارة نقل ريفي كانت تقل ركابا من منطقة بولعابة بوسالم واصطدامها بجذع شجرة بجانب الطريق وهو ما تسبب في اصابة سبعة ركاب بجروح و كسور مختلفة الخطورة اضافة للأضرار الكبيرة التي لحقت السيارة.
وقد تدخلت سيارات الاسعاف والحماية المدنية وتم نقل المصابين السبعة نحو المستشفى المحلي ببوسالم والمستشفى الجهوي بجندوبة أين تم اسعافهم و الاحتفاظ بثلاثة منهم بقسم العناية الطبية المركزة .
جندوبة - الشروق اون لاين – عبد الكريم السلطاني: جد ليلة امس السبت 06 جانفي 2018 حادث مرور بالطريق الجهوية 59 على مستوى منطقة العشايشية من معتمدية بوسالم نتج عنه اصابة 7 ركاب بجروح و كسور مختلفة .
وتتمثل صورة الحادث في انحراف سيارة نقل ريفي كانت تقل ركابا من منطقة بولعابة بوسالم واصطدامها بجذع شجرة بجانب الطريق وهو ما تسبب في اصابة سبعة ركاب بجروح و كسور مختلفة الخطورة اضافة للأضرار الكبيرة التي لحقت السيارة.
وقد تدخلت سيارات الاسعاف والحماية المدنية وتم نقل المصابين السبعة نحو المستشفى المحلي ببوسالم والمستشفى الجهوي بجندوبة أين تم اسعافهم و الاحتفاظ بثلاثة منهم بقسم العناية الطبية المركزة .
-
14:51مباشر.. مباراة المنتخب الاولمبي التونسي ومنتخب بوركينا فاسو للاعبين المحليين
07 جانفي 2018
-
15:03سوسة: وفاة شاب بأنفلونزا الخنازير
07 جانفي 2018
-
14:40ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017
07 جانفي 2018
-
14:10القيروان: قصد علاجه من الزكام.. تصيب حفيدها الرضيع بشفرة حلاقة
07 جانفي 2018
-
14:00تعرض والي القيروان إلى حادث مرور في القصرين
07 جانفي 2018
-
-
13:12العالم سيشهد تنظيم 22 مسابقة دولية في مجال زيت الزيتون على امتداد سنة 2018
07 جانفي 2018
-
13:05سيدي بوزيد: القبض على تكفيري رفقة خطيبته وحجز قنبلة تقليدية الصنع
07 جانفي 2018
-
-
12:07بالفيديو.. عروس تخطف عريسها تحت تهديد السلاح وتجبره على الزواج!
07 جانفي 2018
-
11:51المكسيك: 31 قتيلا خلال 48 ساعة بسبب أعمال عنف
07 جانفي 2018
-
11:24جلال القادري ينسحب من تدريب شبيبة القيروان
07 جانفي 2018
-
11:07الحزب الدستوري الحر يدعو الحكومة الى مراجعة قانون المالية
07 جانفي 2018
-
10:59بوسالم: 7 جرحى في حادث سيارة نقل ريفي
07 جانفي 2018
-
10:49اتفاق ليبي يعيد الحركة في الاتجاهين بمعبر راس جدير الحدودي
07 جانفي 2018
-
10:22برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوتينيو من ليفربول
07 جانفي 2018
-
09:29مصر: وفاة إمام فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت
07 جانفي 2018
-
09:06بالفيديو.. "قوة السيف الأجرب" التي قبضت على الـ11 أميرا سعوديا!
07 جانفي 2018
-
08:51المغرب: حافلات وردية للنساء لتفادي التحرّش
07 جانفي 2018
-
08:43غار الدماء: كسر مضاعف لعون أمن بعد الاعتداء عليه من قبل منحرف
07 جانفي 2018