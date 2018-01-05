اتفاق ليبي يعيد الحركة في الاتجاهين بمعبر راس جدير الحدودي

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استأنفت الحركة عبر معبر راس جدير الحدودي في الاتجاهين بعد ان كانت شبه متوقفة من الجانب الليبي على اثر حالة التوتر التي شهدها منذ يومين في التراب الليبي لخلاف حول تسييره.
وعاد المعبر من الجانب الليبي، اليوم الأحد الى نشاطه الطبيعي، بمقتضى اتفاق بين الاطراف الليبية يقضى بحماية المعبر من طرف الحرس الرئاسي، وهو قوة تتبع المجلس الرئاسي، وذلك تطبيقا لقرار خاص بتسليم المعابر للحرس الرئاسي، حسب ما أكده ل(وات) الناشط الحقوقي والمختص بالشان الليبي مصطفى عبد الكبير.
يذكر أن اشتباكات مسلحة جدت بالتراب الليبي بين أطراف ليبية اختلفت حول تسيير المعبر، أدت الى توقف نشاطه من جانبه الليبي.
غير ان المعبر من الجانب التونسي ظل مفتوحا لتامين عودة عدد هام من التونسيين كانوا عالقين في التراب الليبي ولتسلم أطراف ليبية طلبت الحماية، وفق مصادر امنية.
ورافق هذه الحالة من التوتر في التراب الليبي تعزيزات أمنية في الجانب التونسي وترفيعا في درجة اليقضة والجاهزية تحسبا لكل طارئ .
استأنفت الحركة عبر معبر راس جدير الحدودي في الاتجاهين بعد ان كانت شبه متوقفة من الجانب الليبي على اثر حالة التوتر التي شهدها منذ يومين في التراب الليبي لخلاف حول تسييره.
وعاد المعبر من الجانب الليبي، اليوم الأحد الى نشاطه الطبيعي، بمقتضى اتفاق بين الاطراف الليبية يقضى بحماية المعبر من طرف الحرس الرئاسي، وهو قوة تتبع المجلس الرئاسي، وذلك تطبيقا لقرار خاص بتسليم المعابر للحرس الرئاسي، حسب ما أكده ل(وات) الناشط الحقوقي والمختص بالشان الليبي مصطفى عبد الكبير.
يذكر أن اشتباكات مسلحة جدت بالتراب الليبي بين أطراف ليبية اختلفت حول تسيير المعبر، أدت الى توقف نشاطه من جانبه الليبي.
غير ان المعبر من الجانب التونسي ظل مفتوحا لتامين عودة عدد هام من التونسيين كانوا عالقين في التراب الليبي ولتسلم أطراف ليبية طلبت الحماية، وفق مصادر امنية.
ورافق هذه الحالة من التوتر في التراب الليبي تعزيزات أمنية في الجانب التونسي وترفيعا في درجة اليقضة والجاهزية تحسبا لكل طارئ .
-
14:51مباشر.. مباراة المنتخب الاولمبي التونسي ومنتخب بوركينا فاسو للاعبين المحليين
07 جانفي 2018
-
15:03سوسة: وفاة شاب بأنفلونزا الخنازير
07 جانفي 2018
-
14:40ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017
07 جانفي 2018
-
14:10القيروان: قصد علاجه من الزكام.. تصيب حفيدها الرضيع بشفرة حلاقة
07 جانفي 2018
-
14:00تعرض والي القيروان إلى حادث مرور في القصرين
07 جانفي 2018
-
-
13:12العالم سيشهد تنظيم 22 مسابقة دولية في مجال زيت الزيتون على امتداد سنة 2018
07 جانفي 2018
-
13:05سيدي بوزيد: القبض على تكفيري رفقة خطيبته وحجز قنبلة تقليدية الصنع
07 جانفي 2018
-
-
12:07بالفيديو.. عروس تخطف عريسها تحت تهديد السلاح وتجبره على الزواج!
07 جانفي 2018
-
11:51المكسيك: 31 قتيلا خلال 48 ساعة بسبب أعمال عنف
07 جانفي 2018
-
11:24جلال القادري ينسحب من تدريب شبيبة القيروان
07 جانفي 2018
-
11:07الحزب الدستوري الحر يدعو الحكومة الى مراجعة قانون المالية
07 جانفي 2018
-
10:59بوسالم: 7 جرحى في حادث سيارة نقل ريفي
07 جانفي 2018
-
10:49اتفاق ليبي يعيد الحركة في الاتجاهين بمعبر راس جدير الحدودي
07 جانفي 2018
-
10:22برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوتينيو من ليفربول
07 جانفي 2018
-
09:29مصر: وفاة إمام فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت
07 جانفي 2018
-
09:06بالفيديو.. "قوة السيف الأجرب" التي قبضت على الـ11 أميرا سعوديا!
07 جانفي 2018
-
08:51المغرب: حافلات وردية للنساء لتفادي التحرّش
07 جانفي 2018
-
08:43غار الدماء: كسر مضاعف لعون أمن بعد الاعتداء عليه من قبل منحرف
07 جانفي 2018