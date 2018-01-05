برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوتينيو من ليفربول

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سينضم لاعب وسط البرازيل فيليب كوتينيو إلى برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم قادما من ليفربول بعقد لمدة خمسة أعوام ونصف العام وفقا لما أعلنه الناديان يوم السبت.
وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن النادي القطالوني سيدفع حوالي 142 مليون جنيه استرليني (193 مليون دولار) لضم كوتينيو ليصبح ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
وقال برشلونة في بيان “توصل برشلونة وليفربول لاتفاق حول انتقال فيليب كوتينيو.
وستتجاوز صفقة كوتينيو المبلغ الذي دفعه برشلونة إلى بروسيا دورتموند، وهو 105 ملايين يورو، للتعاقد مع جناح منتخب فرنسا عثمان ديمبلي في أغسطس آب وما حصل عليه ليفربول من برشلونة، وقيمته 75 مليون جنيه استرليني (102 مليون دولار)، لضم لويس سواريز في 2014.
”يمكنني إبلاغ جماهير ليفربول بأننا كناد حاولنا بشتى الطرق إقناع فيليب بأن البقاء في النادي هو أمر جذاب مثل انتقاله لاسبانيا لكنه يثق بنسبة مئة بالمئة أن مستقبله وأيضا مستقبل عائلته في برشلونة
سينضم لاعب وسط البرازيل فيليب كوتينيو إلى برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم قادما من ليفربول بعقد لمدة خمسة أعوام ونصف العام وفقا لما أعلنه الناديان يوم السبت.
وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن النادي القطالوني سيدفع حوالي 142 مليون جنيه استرليني (193 مليون دولار) لضم كوتينيو ليصبح ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
وقال برشلونة في بيان “توصل برشلونة وليفربول لاتفاق حول انتقال فيليب كوتينيو.
وستتجاوز صفقة كوتينيو المبلغ الذي دفعه برشلونة إلى بروسيا دورتموند، وهو 105 ملايين يورو، للتعاقد مع جناح منتخب فرنسا عثمان ديمبلي في أغسطس آب وما حصل عليه ليفربول من برشلونة، وقيمته 75 مليون جنيه استرليني (102 مليون دولار)، لضم لويس سواريز في 2014.
”يمكنني إبلاغ جماهير ليفربول بأننا كناد حاولنا بشتى الطرق إقناع فيليب بأن البقاء في النادي هو أمر جذاب مثل انتقاله لاسبانيا لكنه يثق بنسبة مئة بالمئة أن مستقبله وأيضا مستقبل عائلته في برشلونة
-
14:51مباشر.. مباراة المنتخب الاولمبي التونسي ومنتخب بوركينا فاسو للاعبين المحليين
07 جانفي 2018
-
15:03سوسة: وفاة شاب بأنفلونزا الخنازير
07 جانفي 2018
-
14:40ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017
07 جانفي 2018
-
14:10القيروان: قصد علاجه من الزكام.. تصيب حفيدها الرضيع بشفرة حلاقة
07 جانفي 2018
-
14:00تعرض والي القيروان إلى حادث مرور في القصرين
07 جانفي 2018
-
-
13:12العالم سيشهد تنظيم 22 مسابقة دولية في مجال زيت الزيتون على امتداد سنة 2018
07 جانفي 2018
-
13:05سيدي بوزيد: القبض على تكفيري رفقة خطيبته وحجز قنبلة تقليدية الصنع
07 جانفي 2018
-
-
12:07بالفيديو.. عروس تخطف عريسها تحت تهديد السلاح وتجبره على الزواج!
07 جانفي 2018
-
11:51المكسيك: 31 قتيلا خلال 48 ساعة بسبب أعمال عنف
07 جانفي 2018
-
11:24جلال القادري ينسحب من تدريب شبيبة القيروان
07 جانفي 2018
-
11:07الحزب الدستوري الحر يدعو الحكومة الى مراجعة قانون المالية
07 جانفي 2018
-
10:59بوسالم: 7 جرحى في حادث سيارة نقل ريفي
07 جانفي 2018
-
10:49اتفاق ليبي يعيد الحركة في الاتجاهين بمعبر راس جدير الحدودي
07 جانفي 2018
-
10:22برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوتينيو من ليفربول
07 جانفي 2018
-
09:29مصر: وفاة إمام فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت
07 جانفي 2018
-
09:06بالفيديو.. "قوة السيف الأجرب" التي قبضت على الـ11 أميرا سعوديا!
07 جانفي 2018
-
08:51المغرب: حافلات وردية للنساء لتفادي التحرّش
07 جانفي 2018
-
08:43غار الدماء: كسر مضاعف لعون أمن بعد الاعتداء عليه من قبل منحرف
07 جانفي 2018