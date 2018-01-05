برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوتينيو من ليفربول

سينضم لاعب وسط البرازيل فيليب كوتينيو إلى برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم قادما من ليفربول بعقد لمدة خمسة أعوام ونصف العام وفقا لما أعلنه الناديان يوم السبت.

وذكرت وسائل اعلام بريطانية أن النادي القطالوني سيدفع حوالي 142 مليون جنيه استرليني (193 مليون دولار) لضم كوتينيو ليصبح ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال برشلونة في بيان “توصل برشلونة وليفربول لاتفاق حول انتقال فيليب كوتينيو.

وستتجاوز صفقة كوتينيو المبلغ الذي دفعه برشلونة إلى بروسيا دورتموند، وهو 105 ملايين يورو، للتعاقد مع جناح منتخب فرنسا عثمان ديمبلي في أغسطس آب وما حصل عليه ليفربول من برشلونة، وقيمته 75 مليون جنيه استرليني (102 مليون دولار)، لضم لويس سواريز في 2014.

”يمكنني إبلاغ جماهير ليفربول بأننا كناد حاولنا بشتى الطرق إقناع فيليب بأن البقاء في النادي هو أمر جذاب مثل انتقاله لاسبانيا لكنه يثق بنسبة مئة بالمئة أن مستقبله وأيضا مستقبل عائلته في برشلونة