مصر: وفاة إمام فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت

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توفي إمام وخطيب أحد المساجد في مصر اول أمس (الجمعة)، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة أعلى المنبر خلال إلقائه خطبة الجمعة والتي كان يتحدث خلالها عن الموت.
وذكرت مصادر وفقاً لصحف مصرية، أن خطيب مسجد الشيخ إبراهيم الشلقامي بمحافظة المنيا في صعيد مصر (65 عاماً) فاجأ المصلين بالتوقف عن الخطبة فجأة وجلوسه على الكرسي أعلى المنبر ليدخل في سكرات الموت، فيما حاول المصلون وأحد الأطباء إسعافه دون جدوى.
وأوضحت المصادر أن اللافت في وفاة خطيب المسجد توقيتها، حيث حدثت بعدما أطلق الراحل وصيته للمصلين بضرورة الاستعداد للموت ولقاء الله من خلال العمل الصالح ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمواظبة على الصلاة، لافتةً إلى أن التقرير الطبي أثبت وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
توفي إمام وخطيب أحد المساجد في مصر اول أمس (الجمعة)، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة أعلى المنبر خلال إلقائه خطبة الجمعة والتي كان يتحدث خلالها عن الموت.
وذكرت مصادر وفقاً لصحف مصرية، أن خطيب مسجد الشيخ إبراهيم الشلقامي بمحافظة المنيا في صعيد مصر (65 عاماً) فاجأ المصلين بالتوقف عن الخطبة فجأة وجلوسه على الكرسي أعلى المنبر ليدخل في سكرات الموت، فيما حاول المصلون وأحد الأطباء إسعافه دون جدوى.
وأوضحت المصادر أن اللافت في وفاة خطيب المسجد توقيتها، حيث حدثت بعدما أطلق الراحل وصيته للمصلين بضرورة الاستعداد للموت ولقاء الله من خلال العمل الصالح ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمواظبة على الصلاة، لافتةً إلى أن التقرير الطبي أثبت وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
-
14:51مباشر.. مباراة المنتخب الاولمبي التونسي ومنتخب بوركينا فاسو للاعبين المحليين
07 جانفي 2018
-
15:03سوسة: وفاة شاب بأنفلونزا الخنازير
07 جانفي 2018
-
14:40ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017
07 جانفي 2018
-
14:10القيروان: قصد علاجه من الزكام.. تصيب حفيدها الرضيع بشفرة حلاقة
07 جانفي 2018
-
14:00تعرض والي القيروان إلى حادث مرور في القصرين
07 جانفي 2018
-
-
13:12العالم سيشهد تنظيم 22 مسابقة دولية في مجال زيت الزيتون على امتداد سنة 2018
07 جانفي 2018
-
13:05سيدي بوزيد: القبض على تكفيري رفقة خطيبته وحجز قنبلة تقليدية الصنع
07 جانفي 2018
-
-
12:07بالفيديو.. عروس تخطف عريسها تحت تهديد السلاح وتجبره على الزواج!
07 جانفي 2018
-
11:51المكسيك: 31 قتيلا خلال 48 ساعة بسبب أعمال عنف
07 جانفي 2018
-
11:24جلال القادري ينسحب من تدريب شبيبة القيروان
07 جانفي 2018
-
11:07الحزب الدستوري الحر يدعو الحكومة الى مراجعة قانون المالية
07 جانفي 2018
-
10:59بوسالم: 7 جرحى في حادث سيارة نقل ريفي
07 جانفي 2018
-
10:49اتفاق ليبي يعيد الحركة في الاتجاهين بمعبر راس جدير الحدودي
07 جانفي 2018
-
10:22برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوتينيو من ليفربول
07 جانفي 2018
-
09:29مصر: وفاة إمام فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت
07 جانفي 2018
-
09:06بالفيديو.. "قوة السيف الأجرب" التي قبضت على الـ11 أميرا سعوديا!
07 جانفي 2018
-
08:51المغرب: حافلات وردية للنساء لتفادي التحرّش
07 جانفي 2018
-
08:43غار الدماء: كسر مضاعف لعون أمن بعد الاعتداء عليه من قبل منحرف
07 جانفي 2018