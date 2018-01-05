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يوم الأحد 07 جانفي 2018
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بالفيديو.. "قوة السيف الأجرب" التي قبضت على الـ11 أميرا سعوديا!
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الأولى
بالفيديو.. "قوة السيف الأجرب" التي قبضت على الـ11 أميرا سعوديا!
07 جانفي 2018 | 09:06

نشرت صحيفة "سبق" السعودية، فيديوهات قالت إنها لـ"قوة السيف الأجرب"، إحدى كتائب الحرس الملكي، التي برز اسمها اليوم، بعد قبضها على الـ11 أميرا تجمهروا أمام قصر الحكم في الرياض.

وذكرت الصحيفة أن "قوة السيف الأجرب"، ترتبط بشكل مباشر بولي العه السعودي محمد سلمان، استحدثت بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، ويزيد عدد أفرادها على 5000 عسكري برتب عسكرية مختلفه.

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الأولى
بالفيديو.. "قوة السيف الأجرب" التي قبضت على الـ11 أميرا سعوديا!
07 جانفي 2018 | 09:06

نشرت صحيفة "سبق" السعودية، فيديوهات قالت إنها لـ"قوة السيف الأجرب"، إحدى كتائب الحرس الملكي، التي برز اسمها اليوم، بعد قبضها على الـ11 أميرا تجمهروا أمام قصر الحكم في الرياض.

وذكرت الصحيفة أن "قوة السيف الأجرب"، ترتبط بشكل مباشر بولي العه السعودي محمد سلمان، استحدثت بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، ويزيد عدد أفرادها على 5000 عسكري برتب عسكرية مختلفه.

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07 جانفي 2018 السّاعة 14:10
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سفيان الأسود
الأحــــــــــــــزاب .... والأسعــــــــــــــــــــــار
كل الأحزاب السياسية في البرلمان التي صادقت وصوتت لصالح قانون المالية الجديد تتحمل المسؤولية قبل الحكومة بخصوص أزمة ارتفاع الأسعار... الأحزاب ونواب البرلمان الذين يملؤون الان...
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