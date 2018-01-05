المغرب: حافلات وردية للنساء لتفادي التحرّش

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يعتزم المغرب في الفترة المقبلة تخصيص حافلات وردية للنساء فقط، لتفادي التحرش بهن داخل وسائل النقل العمومية، في مبادرة لم تلقَ ترحيبا من كل المغاربة الذين انقسموا بين مؤيدين يرون أنها ستقلص من التحرش، ورافضين اعتبروها تكرّسا للتمييز بين الجنسين وتمّهد للفصل بينهما.
وأكدت جماعة الرباط في بيان لها، اليوم السبت، عزمها تخصيص حافلات وردية للنساء لتفادي التحرش، من خلال عصرنة قطاع النقل بالرباط، اقتداء بتجربة بعض الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأوضحت أنه "على إثر اللقاء الذي انعقد في العاصمة الرباط والمنظم من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بالموازاة مع الحملة الوطنية الخامسة عشرة لوقف العنف ضد النساء، تدخل رئيس الجماعة الحضرية للرباط وقام بعرض تجربة طوكيو عاصمة اليابان في مجال الاهتمام بالمرأة، حيث تخصص بلدية طوكيو في وقت الذروة عربات خاصة للنساء فقط في المترو، وذلك من أجل تفادي التحرش بهن والرقي بالتعامل الإنساني للجنس اللطيف وإعطائهن نظرة للتعامل التي تريد الإدارة الترابية اليابانية أن تتكون لدى المرأة".
وكان عمدة مدينة الرباط، محمد صديقي، كشف قبل أسبوعين عن عزمه تخصيص حافلات للنساء مستقبلا، بهدف الحدّ من مظاهر العنف والتحرش ضد المرأة في الحافلات، لكن مقترحه أثار ردود فعل متباينة، ولقي معارضة شديدة من طرف فعاليات يسارية وليبرالية حداثية رأت فيه تمييزا بين الجنسين سيفتح الطريق أمام الفصل بين الرجل والمرأة في الفضاءات العمومية الأخرى ، فيما اعتبرت تيارات ذات توجه إسلامي ومحافظ أن الفكرة إيجابية ومن شأنها حماية النساء من التحرش في وسائل النقل العمومية، التي تعدّ أكثر فضاء تتعرض فيه المرأة إلى التحرش والمضايقات.
يعتزم المغرب في الفترة المقبلة تخصيص حافلات وردية للنساء فقط، لتفادي التحرش بهن داخل وسائل النقل العمومية، في مبادرة لم تلقَ ترحيبا من كل المغاربة الذين انقسموا بين مؤيدين يرون أنها ستقلص من التحرش، ورافضين اعتبروها تكرّسا للتمييز بين الجنسين وتمّهد للفصل بينهما.
وأكدت جماعة الرباط في بيان لها، اليوم السبت، عزمها تخصيص حافلات وردية للنساء لتفادي التحرش، من خلال عصرنة قطاع النقل بالرباط، اقتداء بتجربة بعض الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأوضحت أنه "على إثر اللقاء الذي انعقد في العاصمة الرباط والمنظم من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بالموازاة مع الحملة الوطنية الخامسة عشرة لوقف العنف ضد النساء، تدخل رئيس الجماعة الحضرية للرباط وقام بعرض تجربة طوكيو عاصمة اليابان في مجال الاهتمام بالمرأة، حيث تخصص بلدية طوكيو في وقت الذروة عربات خاصة للنساء فقط في المترو، وذلك من أجل تفادي التحرش بهن والرقي بالتعامل الإنساني للجنس اللطيف وإعطائهن نظرة للتعامل التي تريد الإدارة الترابية اليابانية أن تتكون لدى المرأة".
وكان عمدة مدينة الرباط، محمد صديقي، كشف قبل أسبوعين عن عزمه تخصيص حافلات للنساء مستقبلا، بهدف الحدّ من مظاهر العنف والتحرش ضد المرأة في الحافلات، لكن مقترحه أثار ردود فعل متباينة، ولقي معارضة شديدة من طرف فعاليات يسارية وليبرالية حداثية رأت فيه تمييزا بين الجنسين سيفتح الطريق أمام الفصل بين الرجل والمرأة في الفضاءات العمومية الأخرى ، فيما اعتبرت تيارات ذات توجه إسلامي ومحافظ أن الفكرة إيجابية ومن شأنها حماية النساء من التحرش في وسائل النقل العمومية، التي تعدّ أكثر فضاء تتعرض فيه المرأة إلى التحرش والمضايقات.
-
14:51مباشر.. مباراة المنتخب الاولمبي التونسي ومنتخب بوركينا فاسو للاعبين المحليين
07 جانفي 2018
-
15:03سوسة: وفاة شاب بأنفلونزا الخنازير
07 جانفي 2018
-
14:40ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017
07 جانفي 2018
-
14:10القيروان: قصد علاجه من الزكام.. تصيب حفيدها الرضيع بشفرة حلاقة
07 جانفي 2018
-
14:00تعرض والي القيروان إلى حادث مرور في القصرين
07 جانفي 2018
-
-
13:12العالم سيشهد تنظيم 22 مسابقة دولية في مجال زيت الزيتون على امتداد سنة 2018
07 جانفي 2018
-
13:05سيدي بوزيد: القبض على تكفيري رفقة خطيبته وحجز قنبلة تقليدية الصنع
07 جانفي 2018
-
-
12:07بالفيديو.. عروس تخطف عريسها تحت تهديد السلاح وتجبره على الزواج!
07 جانفي 2018
-
11:51المكسيك: 31 قتيلا خلال 48 ساعة بسبب أعمال عنف
07 جانفي 2018
-
11:24جلال القادري ينسحب من تدريب شبيبة القيروان
07 جانفي 2018
-
11:07الحزب الدستوري الحر يدعو الحكومة الى مراجعة قانون المالية
07 جانفي 2018
-
10:59بوسالم: 7 جرحى في حادث سيارة نقل ريفي
07 جانفي 2018
-
10:49اتفاق ليبي يعيد الحركة في الاتجاهين بمعبر راس جدير الحدودي
07 جانفي 2018
-
10:22برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوتينيو من ليفربول
07 جانفي 2018
-
09:29مصر: وفاة إمام فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت
07 جانفي 2018
-
09:06بالفيديو.. "قوة السيف الأجرب" التي قبضت على الـ11 أميرا سعوديا!
07 جانفي 2018
-
08:51المغرب: حافلات وردية للنساء لتفادي التحرّش
07 جانفي 2018
-
08:43غار الدماء: كسر مضاعف لعون أمن بعد الاعتداء عليه من قبل منحرف
07 جانفي 2018