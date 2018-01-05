كل الأحزاب السياسية في البرلمان التي صادقت وصوتت لصالح قانون المالية الجديد تتحمل المسؤولية قبل الحكومة بخصوص أزمة ارتفاع الأسعار... الأحزاب ونواب البرلمان الذين يملؤون الان...

غار الدماء: كسر مضاعف لعون أمن بعد الاعتداء عليه من قبل منحرف

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق Tweet