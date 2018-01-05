فقدان 32 شخصا في اصطدام سفينتين قبالة السواحل الصينية

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فقد 32 شخصا جراء اصطدام ناقلة نفط إيرانية تبحر تحت العلم البنمي، وسفينة بضائع تابعة لهونغ كونغ قرب الساحل الشرقي للصين مساء أمس السبت.
وقالت وزارة النقل الصينية اليوم الأحد إن 32 شخصا، بينهم 30 مواطنا إيرانيا وبنغلاديشيان، اعتبروا في عداد المفقودين بعد اصطدام السفينتين.
وأدى الحادث إلى انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الإيرانية التي نشب فيها حريق هائل، في حين لم تتعرض ناقلة البضائع لأي خطر بالرغم من إصابتها بأضرار، وتم إنقاذ جميع الأفراد الـ 21 الذين كانوا على متنها.
وتواصل سفن الطوارئ الصينية عملية البحث والإنقاذ في موقع الحادث.
فقد 32 شخصا جراء اصطدام ناقلة نفط إيرانية تبحر تحت العلم البنمي، وسفينة بضائع تابعة لهونغ كونغ قرب الساحل الشرقي للصين مساء أمس السبت.
وقالت وزارة النقل الصينية اليوم الأحد إن 32 شخصا، بينهم 30 مواطنا إيرانيا وبنغلاديشيان، اعتبروا في عداد المفقودين بعد اصطدام السفينتين.
وأدى الحادث إلى انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الإيرانية التي نشب فيها حريق هائل، في حين لم تتعرض ناقلة البضائع لأي خطر بالرغم من إصابتها بأضرار، وتم إنقاذ جميع الأفراد الـ 21 الذين كانوا على متنها.
وتواصل سفن الطوارئ الصينية عملية البحث والإنقاذ في موقع الحادث.
-
14:51مباشر.. مباراة المنتخب الاولمبي التونسي ومنتخب بوركينا فاسو للاعبين المحليين
07 جانفي 2018
-
15:03سوسة: وفاة شاب بأنفلونزا الخنازير
07 جانفي 2018
-
14:40ارتفاع في مداخيل صادرات الغلال مع موفى ديسمبر 2017
07 جانفي 2018
-
14:10القيروان: قصد علاجه من الزكام.. تصيب حفيدها الرضيع بشفرة حلاقة
07 جانفي 2018
-
14:00تعرض والي القيروان إلى حادث مرور في القصرين
07 جانفي 2018
-
-
13:12العالم سيشهد تنظيم 22 مسابقة دولية في مجال زيت الزيتون على امتداد سنة 2018
07 جانفي 2018
-
13:05سيدي بوزيد: القبض على تكفيري رفقة خطيبته وحجز قنبلة تقليدية الصنع
07 جانفي 2018
-
-
12:07بالفيديو.. عروس تخطف عريسها تحت تهديد السلاح وتجبره على الزواج!
07 جانفي 2018
-
11:51المكسيك: 31 قتيلا خلال 48 ساعة بسبب أعمال عنف
07 جانفي 2018
-
11:24جلال القادري ينسحب من تدريب شبيبة القيروان
07 جانفي 2018
-
11:07الحزب الدستوري الحر يدعو الحكومة الى مراجعة قانون المالية
07 جانفي 2018
-
10:59بوسالم: 7 جرحى في حادث سيارة نقل ريفي
07 جانفي 2018
-
10:49اتفاق ليبي يعيد الحركة في الاتجاهين بمعبر راس جدير الحدودي
07 جانفي 2018
-
10:22برشلونة يتوصل لاتفاق لضم كوتينيو من ليفربول
07 جانفي 2018
-
09:29مصر: وفاة إمام فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت
07 جانفي 2018
-
09:06بالفيديو.. "قوة السيف الأجرب" التي قبضت على الـ11 أميرا سعوديا!
07 جانفي 2018
-
08:51المغرب: حافلات وردية للنساء لتفادي التحرّش
07 جانفي 2018
-
08:43غار الدماء: كسر مضاعف لعون أمن بعد الاعتداء عليه من قبل منحرف
07 جانفي 2018