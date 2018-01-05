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يوم الأحد 07 جانفي 2018
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مراهقة أرجنتينية تدخل "غينيس" بطول شعرها(فيديو)
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الأولى
مراهقة أرجنتينية تدخل "غينيس" بطول شعرها(فيديو)
07 جانفي 2018 | 00:01

حققت المراهقة الأرجنتينية أبريل لورنزاتي (17 عاما) رقما قياسيا في موسوعة غينيس كأطول شعر في العالم ، حيث بلغ طوله 1.52 مترا.

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حققت المراهقة الأرجنتينية أبريل لورنزاتي (17 عاما) رقما قياسيا في موسوعة غينيس كأطول شعر في العالم ، حيث بلغ طوله 1.52 مترا.

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07 جانفي 2018 السّاعة 00:01
حققت المراهقة الأرجنتينية أبريل لورنزاتي (17 عاما) رقما قياسيا في موسوعة غينيس كأطول شعر في العالم ، حيث بلغ...
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جريدة الشروق ليوم الاحد 07 جانفي 2018
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زلزال بقوة 5.1 درجات يهز غرب إيران
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ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن زلزالا بقوة 5.1 درجات هز غرب إيران، السبت، في نفس المنطقة التي تعرضت في...
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سفيان الأسود
الأحــــــــــــــزاب .... والأسعــــــــــــــــــــــار
كل الأحزاب السياسية في البرلمان التي صادقت وصوتت لصالح قانون المالية الجديد تتحمل المسؤولية قبل الحكومة بخصوص أزمة ارتفاع الأسعار... الأحزاب ونواب البرلمان الذين يملؤون الان...
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