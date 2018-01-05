كاريكاتور اليوم  

حققت المراهقة الأرجنتينية أبريل لورنزاتي (17 عاما) رقما قياسيا في موسوعة غينيس كأطول شعر في العالم ، حيث بلغ...

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن زلزالا بقوة 5.1 درجات هز غرب إيران، السبت، في نفس المنطقة التي تعرضت في...