أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة تمكنت اليوم من إيقاف شخص عمره 37 سنة مفتش عنه من أجل "إصدار صك دون رصيد".

بالتحري معه، وتصفح هاتفه الجوال تم العثور على مقاطع فيديو تمجد تنظيم "داعش" الإرهابي.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل" الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي " وإحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني للأمن الوطني لمواصلة التحريات معه.