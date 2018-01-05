توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة

توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:

انطلقت اليوم السبت بدار الشباب توزر طريق الحامة أشغال الهيئة الادارية الدورة 3 للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بإشراف والي الجهة وحضور رؤساء وأمناء المكاتب الجهوية .

يندرج اجتماع الهيئة بمدينة توزر حسب تصريح رئيس المنظمة التونسية محمود مفتاح في إطار اللامركزية لتنشيط الهياكل الجهوية وخلق حركية بالجهات وتمّ خلالها عرض أنشطة المكتب الوطني والمكاتب الجهوية ومحضر جلسة اجتماع الهيئة الادارية 2017 بالمنستير والعدد الأوّل من النشرة الداخلية للمنظمة جانفي 2018 العدد الأوّل وتنظيم ورشة تكوينية حول تعبئة الموارد لفائدة أمناء المال بإشراف مختصين وستنبثق عن الهيئة الادارية توصيات حول ملامح و أفاق العمل منها بعث فروع جديدة للمنظمة ومناقشة عقد اتفاقيات شراكة مع عديد الجمعيات والمنظمات .