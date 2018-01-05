توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة

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توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
انطلقت اليوم السبت بدار الشباب توزر طريق الحامة أشغال الهيئة الادارية الدورة 3 للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بإشراف والي الجهة وحضور رؤساء وأمناء المكاتب الجهوية .
يندرج اجتماع الهيئة بمدينة توزر حسب تصريح رئيس المنظمة التونسية محمود مفتاح في إطار اللامركزية لتنشيط الهياكل الجهوية وخلق حركية بالجهات وتمّ خلالها عرض أنشطة المكتب الوطني والمكاتب الجهوية ومحضر جلسة اجتماع الهيئة الادارية 2017 بالمنستير والعدد الأوّل من النشرة الداخلية للمنظمة جانفي 2018 العدد الأوّل وتنظيم ورشة تكوينية حول تعبئة الموارد لفائدة أمناء المال بإشراف مختصين وستنبثق عن الهيئة الادارية توصيات حول ملامح و أفاق العمل منها بعث فروع جديدة للمنظمة ومناقشة عقد اتفاقيات شراكة مع عديد الجمعيات والمنظمات .
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
انطلقت اليوم السبت بدار الشباب توزر طريق الحامة أشغال الهيئة الادارية الدورة 3 للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بإشراف والي الجهة وحضور رؤساء وأمناء المكاتب الجهوية .
يندرج اجتماع الهيئة بمدينة توزر حسب تصريح رئيس المنظمة التونسية محمود مفتاح في إطار اللامركزية لتنشيط الهياكل الجهوية وخلق حركية بالجهات وتمّ خلالها عرض أنشطة المكتب الوطني والمكاتب الجهوية ومحضر جلسة اجتماع الهيئة الادارية 2017 بالمنستير والعدد الأوّل من النشرة الداخلية للمنظمة جانفي 2018 العدد الأوّل وتنظيم ورشة تكوينية حول تعبئة الموارد لفائدة أمناء المال بإشراف مختصين وستنبثق عن الهيئة الادارية توصيات حول ملامح و أفاق العمل منها بعث فروع جديدة للمنظمة ومناقشة عقد اتفاقيات شراكة مع عديد الجمعيات والمنظمات .
-
15:25منسقتها سلمى اللومي: قيادة جماعية لنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:20محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:12النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018
-
14:56أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018
-
14:41توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018
-
14:18السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018
-
13:58سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
06 جانفي 2018
-
13:46الكرة الطائرة: تحديد موعد نهائي الكأس الممتازة
06 جانفي 2018
-
13:41كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم
06 جانفي 2018
-
13:39بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
06 جانفي 2018
-
13:17قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
06 جانفي 2018
-
12:45الحمامات: في أقل من أسبوع.. سرقة وثائق أكثر من عشرين سيارة
06 جانفي 2018
-
12:33قفصة: مريض عقليا "خارج السيطرة" يعتدي على المارة ويسلبهم ويطارد الطالبات!
06 جانفي 2018
-
12:23دقاش: وفاة شاب في ظروف مسترابة
06 جانفي 2018
-
12:20نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
06 جانفي 2018
-
12:02قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
06 جانفي 2018
-
11:44خلال أقل من 24 ساعة.. جريمة قتل ثانية في منزل جميل
06 جانفي 2018
-
11:22سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون
06 جانفي 2018
-
-
10:54الملك سلمان يأمر بصرف "بدل غلاء" للمواطنين السعوديين
06 جانفي 2018