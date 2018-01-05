الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 06 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
عبد الجليل المسعودي
اجتماع حاسم
دعوة رئيس الجمهورية الممضين على وثيقة قرطاج الى الاجتماع اليوم بالقصر الرئاسي جاءت في الوقت المناسب لوضع الأمور في نصابها وتحميل كل طرف في السلطة مسؤوليته لقول الحقائق التي يجب...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مهاجر تونسي في امريكا يقتل طفلتيه داخل السيارة... سعد الصغير يعترف: "فلوسي كلها حرام" جريدة الشروق ليوم الجمعة 05 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم السبت 06 جانفي 2018 صحفي روسي يكذِّب وزارة دفاع بلاده وينشر صوراً للطائرات... دعوى قضائية جديدة ضد ياسين العياري قد تمنعه من اداء... كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 13 للمحترفة 2 كرة اليد: المنتخب التونسي يتفوق على رومانيا "ب" بفارق عريض
شروق الجهات
السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018 | 14:18

الكاف- الشروق أون لاين - المولدي العباسي: نفذ صباح اليوم السبت عمال معمل الفريب "سوتراتاكس" بالسرس وقفة احتجاجية للمطالبة بأجورهم وعودة نشاط الشركة.

وقد بين العمال القارّون المقدر عددهم حوالي 50 عاملا أنهم يعملون في وضعية مهنية هشة جراء عدم جدية المستثمرين في الاستجابة لمستحقاتهم المالية والاجتماعية وزي الشغل .

كما أضاف المحتجون من العمال غير القارين أنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من إحدى المسؤولين بالشركة يوم 3 جانفي 2018 لمباشرة عملهم بعد طردهم منذ شهر، و كانت النية من وراء ذلك هي إثارة الفوضى بعد إيقاف شكري الشنيتي ، مؤكدين على أن مورد رزقهم أصبح ورقة سياسية  تتلاعب به أطراف تفتقر للجدية و المسؤولية في الحد من بطالتهم .

هذا و قد طالب المحتجون بتعيين متصرف قضائي حتى لا تتوقف الشركة التي يعود تاريخها إلى 25 سنة على إيقاف شخص و تمكينهم من جميع مستحقاتهم في أقريب وقت ممكن . 

تقرؤون أيضا
توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018 السّاعة 14:41
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: انطلقت اليوم السبت بدار الشباب توزر طريق الحامة أشغال الهيئة...
المزيد >>
السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018 السّاعة 14:18
الكاف- الشروق أون لاين - المولدي العباسي: نفذ صباح اليوم السبت عمال معمل الفريب "سوتراتاكس" بالسرس وقفة...
المزيد >>
بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
06 جانفي 2018 السّاعة 13:39
تونس -الشروق اون لاين- خديجة يحياوي: تشهد حاليا منطقة سيدي يوسف بولاية الكاف احتجاجات وتم غلق الطريق...
المزيد >>
قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
06 جانفي 2018 السّاعة 13:17
مكتب قفصة-الشروق أون لاين- عادل عكرمي: أحي نادي ابن منظور الادبي بقفصة بالتعاون مع جمعية ابن أبي الضياف للفكر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018 | 14:18

الكاف- الشروق أون لاين - المولدي العباسي: نفذ صباح اليوم السبت عمال معمل الفريب "سوتراتاكس" بالسرس وقفة احتجاجية للمطالبة بأجورهم وعودة نشاط الشركة.

وقد بين العمال القارّون المقدر عددهم حوالي 50 عاملا أنهم يعملون في وضعية مهنية هشة جراء عدم جدية المستثمرين في الاستجابة لمستحقاتهم المالية والاجتماعية وزي الشغل .

كما أضاف المحتجون من العمال غير القارين أنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من إحدى المسؤولين بالشركة يوم 3 جانفي 2018 لمباشرة عملهم بعد طردهم منذ شهر، و كانت النية من وراء ذلك هي إثارة الفوضى بعد إيقاف شكري الشنيتي ، مؤكدين على أن مورد رزقهم أصبح ورقة سياسية  تتلاعب به أطراف تفتقر للجدية و المسؤولية في الحد من بطالتهم .

هذا و قد طالب المحتجون بتعيين متصرف قضائي حتى لا تتوقف الشركة التي يعود تاريخها إلى 25 سنة على إيقاف شخص و تمكينهم من جميع مستحقاتهم في أقريب وقت ممكن . 

تقرؤون أيضا
توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018 السّاعة 14:41
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: انطلقت اليوم السبت بدار الشباب توزر طريق الحامة أشغال الهيئة...
المزيد >>
السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018 السّاعة 14:18
الكاف- الشروق أون لاين - المولدي العباسي: نفذ صباح اليوم السبت عمال معمل الفريب "سوتراتاكس" بالسرس وقفة...
المزيد >>
بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
06 جانفي 2018 السّاعة 13:39
تونس -الشروق اون لاين- خديجة يحياوي: تشهد حاليا منطقة سيدي يوسف بولاية الكاف احتجاجات وتم غلق الطريق...
المزيد >>
قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
06 جانفي 2018 السّاعة 13:17
مكتب قفصة-الشروق أون لاين- عادل عكرمي: أحي نادي ابن منظور الادبي بقفصة بالتعاون مع جمعية ابن أبي الضياف للفكر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
اجتماع حاسم
دعوة رئيس الجمهورية الممضين على وثيقة قرطاج الى الاجتماع اليوم بالقصر الرئاسي جاءت في الوقت المناسب لوضع الأمور في نصابها وتحميل كل طرف في السلطة مسؤوليته لقول الحقائق التي يجب...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مهاجر تونسي في امريكا يقتل طفلتيه داخل السيارة... سعد الصغير يعترف: "فلوسي كلها حرام" جريدة الشروق ليوم الجمعة 05 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم السبت 06 جانفي 2018 صحفي روسي يكذِّب وزارة دفاع بلاده وينشر صوراً للطائرات... دعوى قضائية جديدة ضد ياسين العياري قد تمنعه من اداء... كرة القدم: النتائج والترتيب لمباريات الجولة 13 للمحترفة 2 كرة اليد: المنتخب التونسي يتفوق على رومانيا "ب" بفارق عريض
﻿