السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي

الكاف- الشروق أون لاين - المولدي العباسي: نفذ صباح اليوم السبت عمال معمل الفريب "سوتراتاكس" بالسرس وقفة احتجاجية للمطالبة بأجورهم وعودة نشاط الشركة.

وقد بين العمال القارّون المقدر عددهم حوالي 50 عاملا أنهم يعملون في وضعية مهنية هشة جراء عدم جدية المستثمرين في الاستجابة لمستحقاتهم المالية والاجتماعية وزي الشغل .

كما أضاف المحتجون من العمال غير القارين أنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من إحدى المسؤولين بالشركة يوم 3 جانفي 2018 لمباشرة عملهم بعد طردهم منذ شهر، و كانت النية من وراء ذلك هي إثارة الفوضى بعد إيقاف شكري الشنيتي ، مؤكدين على أن مورد رزقهم أصبح ورقة سياسية تتلاعب به أطراف تفتقر للجدية و المسؤولية في الحد من بطالتهم .

هذا و قد طالب المحتجون بتعيين متصرف قضائي حتى لا تتوقف الشركة التي يعود تاريخها إلى 25 سنة على إيقاف شخص و تمكينهم من جميع مستحقاتهم في أقريب وقت ممكن .