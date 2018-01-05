السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي

-
15:25منسقتها سلمى اللومي: قيادة جماعية لنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:20محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:12النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018
-
14:56أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018
-
14:41توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018
-
14:18السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018
-
13:58سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
06 جانفي 2018
-
13:46الكرة الطائرة: تحديد موعد نهائي الكأس الممتازة
06 جانفي 2018
-
13:41كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم
06 جانفي 2018
-
13:39بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
06 جانفي 2018
-
13:17قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
06 جانفي 2018
-
12:45الحمامات: في أقل من أسبوع.. سرقة وثائق أكثر من عشرين سيارة
06 جانفي 2018
-
12:33قفصة: مريض عقليا "خارج السيطرة" يعتدي على المارة ويسلبهم ويطارد الطالبات!
06 جانفي 2018
-
12:23دقاش: وفاة شاب في ظروف مسترابة
06 جانفي 2018
-
12:20نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
06 جانفي 2018
-
12:02قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
06 جانفي 2018
-
11:44خلال أقل من 24 ساعة.. جريمة قتل ثانية في منزل جميل
06 جانفي 2018
-
11:22سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون
06 جانفي 2018
-
-
10:54الملك سلمان يأمر بصرف "بدل غلاء" للمواطنين السعوديين
06 جانفي 2018
الكاف- الشروق أون لاين - المولدي العباسي: نفذ صباح اليوم السبت عمال معمل الفريب "سوتراتاكس" بالسرس وقفة احتجاجية للمطالبة بأجورهم وعودة نشاط الشركة.
وقد بين العمال القارّون المقدر عددهم حوالي 50 عاملا أنهم يعملون في وضعية مهنية هشة جراء عدم جدية المستثمرين في الاستجابة لمستحقاتهم المالية والاجتماعية وزي الشغل .
كما أضاف المحتجون من العمال غير القارين أنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من إحدى المسؤولين بالشركة يوم 3 جانفي 2018 لمباشرة عملهم بعد طردهم منذ شهر، و كانت النية من وراء ذلك هي إثارة الفوضى بعد إيقاف شكري الشنيتي ، مؤكدين على أن مورد رزقهم أصبح ورقة سياسية تتلاعب به أطراف تفتقر للجدية و المسؤولية في الحد من بطالتهم .
هذا و قد طالب المحتجون بتعيين متصرف قضائي حتى لا تتوقف الشركة التي يعود تاريخها إلى 25 سنة على إيقاف شخص و تمكينهم من جميع مستحقاتهم في أقريب وقت ممكن .
الكاف- الشروق أون لاين - المولدي العباسي: نفذ صباح اليوم السبت عمال معمل الفريب "سوتراتاكس" بالسرس وقفة احتجاجية للمطالبة بأجورهم وعودة نشاط الشركة.
وقد بين العمال القارّون المقدر عددهم حوالي 50 عاملا أنهم يعملون في وضعية مهنية هشة جراء عدم جدية المستثمرين في الاستجابة لمستحقاتهم المالية والاجتماعية وزي الشغل .
كما أضاف المحتجون من العمال غير القارين أنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من إحدى المسؤولين بالشركة يوم 3 جانفي 2018 لمباشرة عملهم بعد طردهم منذ شهر، و كانت النية من وراء ذلك هي إثارة الفوضى بعد إيقاف شكري الشنيتي ، مؤكدين على أن مورد رزقهم أصبح ورقة سياسية تتلاعب به أطراف تفتقر للجدية و المسؤولية في الحد من بطالتهم .
هذا و قد طالب المحتجون بتعيين متصرف قضائي حتى لا تتوقف الشركة التي يعود تاريخها إلى 25 سنة على إيقاف شخص و تمكينهم من جميع مستحقاتهم في أقريب وقت ممكن .
-
15:25منسقتها سلمى اللومي: قيادة جماعية لنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:20محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:12النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018
-
14:56أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018
-
14:41توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018
-
14:18السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018
-
13:58سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
06 جانفي 2018
-
13:46الكرة الطائرة: تحديد موعد نهائي الكأس الممتازة
06 جانفي 2018
-
13:41كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم
06 جانفي 2018
-
13:39بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
06 جانفي 2018
-
13:17قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
06 جانفي 2018
-
12:45الحمامات: في أقل من أسبوع.. سرقة وثائق أكثر من عشرين سيارة
06 جانفي 2018
-
12:33قفصة: مريض عقليا "خارج السيطرة" يعتدي على المارة ويسلبهم ويطارد الطالبات!
06 جانفي 2018
-
12:23دقاش: وفاة شاب في ظروف مسترابة
06 جانفي 2018
-
12:20نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
06 جانفي 2018
-
12:02قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
06 جانفي 2018
-
11:44خلال أقل من 24 ساعة.. جريمة قتل ثانية في منزل جميل
06 جانفي 2018
-
11:22سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون
06 جانفي 2018
-
-
10:54الملك سلمان يأمر بصرف "بدل غلاء" للمواطنين السعوديين
06 جانفي 2018