سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
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15:25منسقتها سلمى اللومي: قيادة جماعية لنداء تونس
06 جانفي 2018
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15:20محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018
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15:12النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018
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14:56أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018
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14:41توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018
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14:18السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018
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13:58سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
06 جانفي 2018
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13:46الكرة الطائرة: تحديد موعد نهائي الكأس الممتازة
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13:41كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم
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13:39بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
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13:17قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
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12:45الحمامات: في أقل من أسبوع.. سرقة وثائق أكثر من عشرين سيارة
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12:33قفصة: مريض عقليا "خارج السيطرة" يعتدي على المارة ويسلبهم ويطارد الطالبات!
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12:23دقاش: وفاة شاب في ظروف مسترابة
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12:20نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
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12:02قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
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سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: قامت فرقة الشرطة العدلية بسوسة بالتنسيق مع أعوان مركز سهلول الغرابي عشية أمس من إيقاف أستاذ عمدا إلى التحرش بثلاثة تلاميذ له حيث قاموا أوليائهم بالتقدم بعريضة ضده حيث قررت النيابة العمومية الاحتفاظ به رهن الايقاف الى حين استكمال الابحاث الجارية معه بعد التهم الموجهة له من تلاميذه.
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سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: قامت فرقة الشرطة العدلية بسوسة بالتنسيق مع أعوان مركز سهلول الغرابي عشية أمس من إيقاف أستاذ عمدا إلى التحرش بثلاثة تلاميذ له حيث قاموا أوليائهم بالتقدم بعريضة ضده حيث قررت النيابة العمومية الاحتفاظ به رهن الايقاف الى حين استكمال الابحاث الجارية معه بعد التهم الموجهة له من تلاميذه.
منسقتها سلمى اللومي: قيادة جماعية لنداء تونس
06 جانفي 2018 السّاعة 15:25
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: في إطار الأستعدادات للأنتخابات البلدية أستعاد مقر نداء تونس في ضاحية...المزيد >>
محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018 السّاعة 15:20
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: شارك وزير الثقافة محمد زين العابدين ظهر امس الجمعة الماضي في أوٌل...المزيد >>
النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018 السّاعة 15:12
قات وزارة الداخلية في بلاغ لها بعد ظهر اليوم على صفحتها الرسمية في الفاسيبوك ان فرقة الأبحاث والتفتيش...المزيد >>
أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018 السّاعة 14:56
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان فرقة الشرطة العدلية بأريانة...المزيد >>
-
15:25منسقتها سلمى اللومي: قيادة جماعية لنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:20محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:12النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018
-
14:56أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018
-
14:41توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018
-
14:18السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018
-
13:58سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
06 جانفي 2018
-
13:46الكرة الطائرة: تحديد موعد نهائي الكأس الممتازة
06 جانفي 2018
-
13:41كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم
06 جانفي 2018
-
13:39بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
06 جانفي 2018
-
13:17قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
06 جانفي 2018
-
12:45الحمامات: في أقل من أسبوع.. سرقة وثائق أكثر من عشرين سيارة
06 جانفي 2018
-
12:33قفصة: مريض عقليا "خارج السيطرة" يعتدي على المارة ويسلبهم ويطارد الطالبات!
06 جانفي 2018
-
12:23دقاش: وفاة شاب في ظروف مسترابة
06 جانفي 2018
-
12:20نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
06 جانفي 2018
-
12:02قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
06 جانفي 2018
-
11:44خلال أقل من 24 ساعة.. جريمة قتل ثانية في منزل جميل
06 جانفي 2018
-
11:22سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون
06 جانفي 2018
-
-
10:54الملك سلمان يأمر بصرف "بدل غلاء" للمواطنين السعوديين
06 جانفي 2018
عبد الجليل المسعودياجتماع حاسم
دعوة رئيس الجمهورية الممضين على وثيقة قرطاج الى الاجتماع اليوم بالقصر الرئاسي جاءت في الوقت المناسب لوضع الأمور في نصابها وتحميل كل طرف في السلطة مسؤوليته لقول الحقائق التي يجب...المزيد >>
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