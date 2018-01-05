سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: قامت فرقة الشرطة العدلية بسوسة بالتنسيق مع أعوان مركز سهلول الغرابي عشية أمس من إيقاف أستاذ عمدا إلى التحرش بثلاثة تلاميذ له حيث قاموا أوليائهم بالتقدم بعريضة ضده حيث قررت النيابة العمومية الاحتفاظ به رهن الايقاف الى حين استكمال الابحاث الجارية معه بعد التهم الموجهة له من تلاميذه.