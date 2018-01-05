الكرة الطائرة: تحديد موعد نهائي الكأس الممتازة

تونس- الشروق اون لاين - منير الزوابي: أكد مسؤول بجامعة الكرة الطائرة لـ"الشروق اون لاين" اليوم ان الجامعة قرر اجراء مباراة نهائي الكأس الممتازة للكرة الطائرة سيدات في قاعة باجة وذلك يوم 20 جانفي الجاري وستجمع المقابلة بين فتيات النادي الرياضي الصفاقسي وفتيات النادي النسائي بقرطاج وهي أول مرة تبادر فيها جامعة الكرة الطائرة بتعيين تظاهرة خارج العاصمة في اطار سعيها لنشر هذه الرياضة داخل مناطق الجمهورية ..وتسعى الجامعة بالتعاون مع رابطة الشمال لإنجاح هذا الموعد في قاعة باجة.