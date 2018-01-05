كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم

تونس- الشروق أون لاين- منير الزوابي: قرر عدد كبير من حكام كرة اليد برابطة صفاقس الاحتجاج من خلال بعث مراسلة كتابية لرئيس الجامعة ورئيس لجنة التحكيم يطلبون فيها عدم تعيينهم مجددا لإدارة لقاءات كرة اليد الى أجل غير مسمى وهذا الاجراء جاء بعد التجاهل والاقصاء الاسبوعي من التعيينات لحكام صفاقس بالذات سواء من التعيينات الجهوية او الوطنية التي تسهر عليها لجنة التحكيم الجهوية برابطة الوسط والوسط الشرقي.

فكيف ستتعامل ادرة التحكيم والجامعة مع هذا "الاضراب" الثاني بعد اضراب حكام قفصة كما نذكر ان بعض الطواقم من الحكام طلبوا سابقا اعفائهم من التعيينات وهذه الاشكاليات متواصلة ويجب ان تجد لها ادراة التحكيم الحلول .