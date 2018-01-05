كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم

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تونس- الشروق أون لاين- منير الزوابي: قرر عدد كبير من حكام كرة اليد برابطة صفاقس الاحتجاج من خلال بعث مراسلة كتابية لرئيس الجامعة ورئيس لجنة التحكيم يطلبون فيها عدم تعيينهم مجددا لإدارة لقاءات كرة اليد الى أجل غير مسمى وهذا الاجراء جاء بعد التجاهل والاقصاء الاسبوعي من التعيينات لحكام صفاقس بالذات سواء من التعيينات الجهوية او الوطنية التي تسهر عليها لجنة التحكيم الجهوية برابطة الوسط والوسط الشرقي.
فكيف ستتعامل ادرة التحكيم والجامعة مع هذا "الاضراب" الثاني بعد اضراب حكام قفصة كما نذكر ان بعض الطواقم من الحكام طلبوا سابقا اعفائهم من التعيينات وهذه الاشكاليات متواصلة ويجب ان تجد لها ادراة التحكيم الحلول .
تونس- الشروق أون لاين- منير الزوابي: قرر عدد كبير من حكام كرة اليد برابطة صفاقس الاحتجاج من خلال بعث مراسلة كتابية لرئيس الجامعة ورئيس لجنة التحكيم يطلبون فيها عدم تعيينهم مجددا لإدارة لقاءات كرة اليد الى أجل غير مسمى وهذا الاجراء جاء بعد التجاهل والاقصاء الاسبوعي من التعيينات لحكام صفاقس بالذات سواء من التعيينات الجهوية او الوطنية التي تسهر عليها لجنة التحكيم الجهوية برابطة الوسط والوسط الشرقي.
فكيف ستتعامل ادرة التحكيم والجامعة مع هذا "الاضراب" الثاني بعد اضراب حكام قفصة كما نذكر ان بعض الطواقم من الحكام طلبوا سابقا اعفائهم من التعيينات وهذه الاشكاليات متواصلة ويجب ان تجد لها ادراة التحكيم الحلول .
-
15:25منسقتها سلمى اللومي: قيادة جماعية لنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:20محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:12النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018
-
14:56أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018
-
14:41توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018
-
14:18السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018
-
13:58سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
06 جانفي 2018
-
13:46الكرة الطائرة: تحديد موعد نهائي الكأس الممتازة
06 جانفي 2018
-
13:41كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم
06 جانفي 2018
-
13:39بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
06 جانفي 2018
-
13:17قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
06 جانفي 2018
-
12:45الحمامات: في أقل من أسبوع.. سرقة وثائق أكثر من عشرين سيارة
06 جانفي 2018
-
12:33قفصة: مريض عقليا "خارج السيطرة" يعتدي على المارة ويسلبهم ويطارد الطالبات!
06 جانفي 2018
-
12:23دقاش: وفاة شاب في ظروف مسترابة
06 جانفي 2018
-
12:20نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
06 جانفي 2018
-
12:02قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
06 جانفي 2018
-
11:44خلال أقل من 24 ساعة.. جريمة قتل ثانية في منزل جميل
06 جانفي 2018
-
11:22سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون
06 جانفي 2018
-
-
10:54الملك سلمان يأمر بصرف "بدل غلاء" للمواطنين السعوديين
06 جانفي 2018