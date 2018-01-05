بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق

تونس -الشروق اون لاين- خديجة يحياوي: تشهد حاليا منطقة سيدي يوسف بولاية الكاف احتجاجات وتم غلق الطريق الرئيسية.

واكد المحتجون انه تم التلاعب بإعانات اقرتها الدولة لفائدة بعض الفلاحة الصغار الا ان تلك الاعانات ذهبت لغير مستحقيها وفق قولهم.

كما تم خلال الاحتجاجات حرق العجلات المطاطية ومنع السيارات من المرور الى حين تدخل والي جهة الكاف منور الذي طالبوه بفتح تحقيق والكشف عن المتورطين في التلاعب بهذه الاعانات وحرمانهم منها.