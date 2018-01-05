بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق

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تونس -الشروق اون لاين- خديجة يحياوي: تشهد حاليا منطقة سيدي يوسف بولاية الكاف احتجاجات وتم غلق الطريق الرئيسية.
واكد المحتجون انه تم التلاعب بإعانات اقرتها الدولة لفائدة بعض الفلاحة الصغار الا ان تلك الاعانات ذهبت لغير مستحقيها وفق قولهم.
كما تم خلال الاحتجاجات حرق العجلات المطاطية ومنع السيارات من المرور الى حين تدخل والي جهة الكاف منور الذي طالبوه بفتح تحقيق والكشف عن المتورطين في التلاعب بهذه الاعانات وحرمانهم منها.
تونس -الشروق اون لاين- خديجة يحياوي: تشهد حاليا منطقة سيدي يوسف بولاية الكاف احتجاجات وتم غلق الطريق الرئيسية.
واكد المحتجون انه تم التلاعب بإعانات اقرتها الدولة لفائدة بعض الفلاحة الصغار الا ان تلك الاعانات ذهبت لغير مستحقيها وفق قولهم.
كما تم خلال الاحتجاجات حرق العجلات المطاطية ومنع السيارات من المرور الى حين تدخل والي جهة الكاف منور الذي طالبوه بفتح تحقيق والكشف عن المتورطين في التلاعب بهذه الاعانات وحرمانهم منها.
-
15:25منسقتها سلمى اللومي: قيادة جماعية لنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:20محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:12النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018
-
14:56أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018
-
14:41توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018
-
14:18السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018
-
13:58سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
06 جانفي 2018
-
13:46الكرة الطائرة: تحديد موعد نهائي الكأس الممتازة
06 جانفي 2018
-
13:41كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم
06 جانفي 2018
-
13:39بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
06 جانفي 2018
-
13:17قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
06 جانفي 2018
-
12:45الحمامات: في أقل من أسبوع.. سرقة وثائق أكثر من عشرين سيارة
06 جانفي 2018
-
12:33قفصة: مريض عقليا "خارج السيطرة" يعتدي على المارة ويسلبهم ويطارد الطالبات!
06 جانفي 2018
-
12:23دقاش: وفاة شاب في ظروف مسترابة
06 جانفي 2018
-
12:20نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
06 جانفي 2018
-
12:02قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
06 جانفي 2018
-
11:44خلال أقل من 24 ساعة.. جريمة قتل ثانية في منزل جميل
06 جانفي 2018
-
11:22سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون
06 جانفي 2018
-
-
10:54الملك سلمان يأمر بصرف "بدل غلاء" للمواطنين السعوديين
06 جانفي 2018