قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية

مكتب قفصة-الشروق أون لاين- عادل عكرمي: أحي نادي ابن منظور الادبي بقفصة بالتعاون مع جمعية ابن أبي الضياف للفكر الحديث يوم أمس الجمعة أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية بحضور عدد هام من المثقفين و الكتاب والاعلاميين من الجهة وخارجها وثلة ممن عاشروه وتواصلوا معه في مسيرته الفكرية الابداعية.

كما حضر المناسبة عدد من أفراد عائلته في مقدمتهم ابنته د.أسماء خوالدية التي اشارت الى أن والدها الفقيد د.الضاوي خوالدية ترك بصمة في الحقل الثقافي الفكري من خلال تأليفه لعشرين كتابا في مختلف المجالات التأويلية والنقدية و السياسية والادبية اضافة الى نشره ما لايقل عن 100 دراسة علمية ومئات المقالات في الصحف والنشريات التونسية والعربية وقد عمل في عموم كتاباته على تدبر الذهنية العربية وأليات اشتغالها مع اهتمام خاص بظواهر الفساد والافساد.

وقد أثنى المتدخلون في الاربعينية على المسيرة الحافلة للمفكر والمربي الدكتور خوالدية الذي أسس جمعية ابن أبي ضياف للفكر الحديث وعمل جاهدا على التقريب بين العائلات الفكرية ذات المشارب المختلفة وشارك في عديد الملتقيات الفكرية الجهوية والوطنية والعربية وكانت له أنشطة عديدة مع نادي ابن منظور الادبي وهو معروف عنه دفاعه عن الهوية العربية الاسلامية وانشغاله بقضايا الوطن والامة وجرأته النادرة في التعبير عن أرائه وأفكاره مما جعله يدفع ضريبة قاسية جراء ذلك وقد قال عنه المثقف محمد الشريف في هذا الاطار لقد"كان وطنيا شرسا وتونسيا فذا" فيما انتقد عزالدين الحامدي وزارة الثقافة التي امتنعت في فترات سابقة عن اقتناء بعض انتاجات الفقيد رابطا ذلك بخلفيات لا علاقة لها بعالم الثقافة و الفكر وهو ما فسره الاعلامي محمود الحرشاني بأثر اللوبيات والحسابات التي تكيف مواقف لجنة المشتريات بوزارة الثقافة وللاشارة فان أخر مؤلفات الدكتور الضاوي خوالدية كتاب "مدن تونسية" الذي صدر له سنة 2016.