الحمامات: في أقل من أسبوع.. سرقة وثائق أكثر من عشرين سيارة

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: شهدت مدينة الحمامات في الآونة الاخيرة تفشي ظاهرة غريبة أقلقت الاهالي وخاصة منهم اصحاب السيارات حيث تعمدت مجموعة مختصة في السرقات الى تهشيم بلور السيارات الرابضة امام المنازل والمآوي الخاصة.

وللإشارة فقد اقتصرت جميع الاعتداءات التي طالت اكثر من عشرين سيارة في اقل من اسبوع على سرقة وثائق السيارات الامر الذي ازعج المتضررين وجعلهم في حيرة من امرهم واجبارهم الى إطلاق نداء استغاثة للتدخل وحمايتهم .

وحسب ما اكدته مصادر موثوقة لـ"الشروق اون لاين" فقد تم الانطلاق في حملات امنية واسعة شملت كامل معتمدية الحمامات للكشف عن الاطراف التي تقف وراء الموضوع و حماية المواطنين.