قفصة: مريض عقليا "خارج السيطرة" يعتدي على المارة ويسلبهم ويطارد الطالبات!

قفصة -الشروق اون لاين- عادل عكرمي: اكد عدد من متساكني حي سيدي أحمد زروق بمدينة قفصة أن شابا مريضا عقليا في سن السابعة والعشرين يواصل منذ مدة هيجانه في الطريق العام واعتداءاته على المارة وسلب النساء حقائبهن ومطاردة الطالبات على مقربة من مؤسسات المركب الجامعي واتيانه لوضعيات مخلة بالحياء والاخلاق حسب تصريحاتهم.

بعض الأهالي أكدوا أن حالة من الذعر نشرها هذا الشاب في الحي وقد تقدموا بشكايات الى الجهات الأمنية والقضائية وهم ينتظرون اتخاذ الإجراءات المناسبة في خصوصه لوضع حد للأضرار التي لحقت بعدد من المواطنين بسبب سلوكاته.