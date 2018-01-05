دقاش: وفاة شاب في ظروف مسترابة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

توزر - الشروق أون لاين -بوبكر حريزي: تمّ صباح اليوم السبت العثور على جثة شاب أصيل منطقة المحاسن من معتمدية دقاش على قارعة الطريق الجهوية عدد 106 الرابطة بين مدينتي دقاش وتـوزر ولاتزال ظروف الوفاة مسترابة في انتظار تقرير الطب الشرعي .