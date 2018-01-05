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يوم السبت 06 جانفي 2018
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نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
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الأولى
نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
06 جانفي 2018 | 12:20

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: شهدت الفترة الاستكمالية للتسجيل للانتخابات البلدية بدائرة نابل 1 نسقا تصاعديا في الايام القليلة الفارطة حيث تم تجاوز مائة مسجل ما بين تحيين وتسجيل ما بلغ العدد الجملي للمسجلين في اخر يوم للتسجيل  حوالي  225 الف مسجلا.

وحسب ما اكدته شيراز عرفاوي  منسقة بالإدارة الفرعية للانتخابات  دائرة نابل 1 لـ "الشروق اون لاين" فقد كثفت الهيئة من الحملات التحسيسية التي استهدفت خاصة فئة الشباب وتحولت الى عدد  من المعاهد  الثانوية بولاية نابل لحث تلامذة الباكالوريا على التسجيل وممارسة حقهم الانتخابي.

حملة أتت أكلها خاصة وانها متواصلة كامل اليوم وشهدت اقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية.

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نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
06 جانفي 2018 | 12:20

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: شهدت الفترة الاستكمالية للتسجيل للانتخابات البلدية بدائرة نابل 1 نسقا تصاعديا في الايام القليلة الفارطة حيث تم تجاوز مائة مسجل ما بين تحيين وتسجيل ما بلغ العدد الجملي للمسجلين في اخر يوم للتسجيل  حوالي  225 الف مسجلا.

وحسب ما اكدته شيراز عرفاوي  منسقة بالإدارة الفرعية للانتخابات  دائرة نابل 1 لـ "الشروق اون لاين" فقد كثفت الهيئة من الحملات التحسيسية التي استهدفت خاصة فئة الشباب وتحولت الى عدد  من المعاهد  الثانوية بولاية نابل لحث تلامذة الباكالوريا على التسجيل وممارسة حقهم الانتخابي.

حملة أتت أكلها خاصة وانها متواصلة كامل اليوم وشهدت اقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية.

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محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018 السّاعة 15:20
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: شارك وزير الثقافة محمد زين العابدين ظهر امس الجمعة الماضي في أوٌل...
المزيد >>
النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018 السّاعة 15:12
قات وزارة الداخلية في بلاغ لها بعد ظهر اليوم على صفحتها الرسمية في الفاسيبوك ان فرقة الأبحاث والتفتيش...
المزيد >>
أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018 السّاعة 14:56
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان فرقة الشرطة العدلية بأريانة...
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عبد الجليل المسعودي
اجتماع حاسم
دعوة رئيس الجمهورية الممضين على وثيقة قرطاج الى الاجتماع اليوم بالقصر الرئاسي جاءت في الوقت المناسب لوضع الأمور في نصابها وتحميل كل طرف في السلطة مسؤوليته لقول الحقائق التي يجب...
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