نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: شهدت الفترة الاستكمالية للتسجيل للانتخابات البلدية بدائرة نابل 1 نسقا تصاعديا في الايام القليلة الفارطة حيث تم تجاوز مائة مسجل ما بين تحيين وتسجيل ما بلغ العدد الجملي للمسجلين في اخر يوم للتسجيل حوالي 225 الف مسجلا.

وحسب ما اكدته شيراز عرفاوي منسقة بالإدارة الفرعية للانتخابات دائرة نابل 1 لـ "الشروق اون لاين" فقد كثفت الهيئة من الحملات التحسيسية التي استهدفت خاصة فئة الشباب وتحولت الى عدد من المعاهد الثانوية بولاية نابل لحث تلامذة الباكالوريا على التسجيل وممارسة حقهم الانتخابي.

حملة أتت أكلها خاصة وانها متواصلة كامل اليوم وشهدت اقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية.