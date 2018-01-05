قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية

قفصة -الشروق أون لاين-عادل عكرمي: نفذت صباح اليوم الجبهة الشعبية وقفة احتجاجية بحديقة الحرية وسط مدينة قفصة كانت مناسبة للدعوة الى التصدي لإجراءات الزيادة في الاسعار من خلال مداخلات لعدد من رموز الجبهة بقفصة الذين أشاروا الى أن ميزانية 2018 هي شكل من أشكال تعميق الازمة وزيادة الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار والمديونية وقد شدد عمار عمروسية في مداخلة له على اهمية رصي الصفوف في حركة سلمية لإسقاط اجراءات الزيادة في الاسعار وتعليق العمل بقانون المالية وقد قدم بالمناسبة جملة من الحلول لإيقاف التداعيات السلبية لميزانية 2018 على المواطن ومن ذلك القيام بإصلاحات جبائية حقيقية والتقليص من التهرب و التخفيض بنسبة 40 بالمائة من الواردات وادماج نصف القطاع الموازي مع اقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى ومحاربة منظومة الفساد وذلك بالتوازي مع تعليق تسديد المديونية لمدة 3 سنوات والتدقيق فيها بالإضافة الى تأمين سيادة الدولة على الثروات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية وقيامها بدور محوري في التنمية .