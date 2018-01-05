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يوم السبت 06 جانفي 2018
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قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
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الأولى
قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
06 جانفي 2018 | 12:02

قفصة -الشروق أون لاين-عادل عكرمي: نفذت صباح اليوم الجبهة الشعبية وقفة احتجاجية بحديقة الحرية وسط مدينة قفصة كانت مناسبة للدعوة الى التصدي لإجراءات الزيادة في الاسعار من خلال مداخلات لعدد من رموز الجبهة بقفصة الذين أشاروا الى أن ميزانية 2018 هي شكل من أشكال تعميق الازمة وزيادة الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار والمديونية وقد شدد عمار عمروسية في مداخلة له على اهمية رصي الصفوف في حركة سلمية لإسقاط اجراءات الزيادة في الاسعار وتعليق العمل بقانون المالية وقد قدم بالمناسبة جملة من الحلول لإيقاف التداعيات السلبية لميزانية 2018 على المواطن ومن ذلك القيام بإصلاحات جبائية حقيقية والتقليص من التهرب و التخفيض بنسبة 40 بالمائة من الواردات وادماج نصف القطاع الموازي مع اقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى ومحاربة منظومة الفساد وذلك بالتوازي مع تعليق تسديد المديونية لمدة 3 سنوات والتدقيق فيها بالإضافة الى تأمين سيادة الدولة على الثروات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية وقيامها بدور محوري في التنمية .

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الأولى
قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
06 جانفي 2018 | 12:02

قفصة -الشروق أون لاين-عادل عكرمي: نفذت صباح اليوم الجبهة الشعبية وقفة احتجاجية بحديقة الحرية وسط مدينة قفصة كانت مناسبة للدعوة الى التصدي لإجراءات الزيادة في الاسعار من خلال مداخلات لعدد من رموز الجبهة بقفصة الذين أشاروا الى أن ميزانية 2018 هي شكل من أشكال تعميق الازمة وزيادة الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار والمديونية وقد شدد عمار عمروسية في مداخلة له على اهمية رصي الصفوف في حركة سلمية لإسقاط اجراءات الزيادة في الاسعار وتعليق العمل بقانون المالية وقد قدم بالمناسبة جملة من الحلول لإيقاف التداعيات السلبية لميزانية 2018 على المواطن ومن ذلك القيام بإصلاحات جبائية حقيقية والتقليص من التهرب و التخفيض بنسبة 40 بالمائة من الواردات وادماج نصف القطاع الموازي مع اقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى ومحاربة منظومة الفساد وذلك بالتوازي مع تعليق تسديد المديونية لمدة 3 سنوات والتدقيق فيها بالإضافة الى تأمين سيادة الدولة على الثروات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية وقيامها بدور محوري في التنمية .

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محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018 السّاعة 15:20
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: شارك وزير الثقافة محمد زين العابدين ظهر امس الجمعة الماضي في أوٌل...
المزيد >>
النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018 السّاعة 15:12
قات وزارة الداخلية في بلاغ لها بعد ظهر اليوم على صفحتها الرسمية في الفاسيبوك ان فرقة الأبحاث والتفتيش...
المزيد >>
أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018 السّاعة 14:56
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان فرقة الشرطة العدلية بأريانة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
اجتماع حاسم
دعوة رئيس الجمهورية الممضين على وثيقة قرطاج الى الاجتماع اليوم بالقصر الرئاسي جاءت في الوقت المناسب لوضع الأمور في نصابها وتحميل كل طرف في السلطة مسؤوليته لقول الحقائق التي يجب...
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