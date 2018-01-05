قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية

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قفصة -الشروق أون لاين-عادل عكرمي: نفذت صباح اليوم الجبهة الشعبية وقفة احتجاجية بحديقة الحرية وسط مدينة قفصة كانت مناسبة للدعوة الى التصدي لإجراءات الزيادة في الاسعار من خلال مداخلات لعدد من رموز الجبهة بقفصة الذين أشاروا الى أن ميزانية 2018 هي شكل من أشكال تعميق الازمة وزيادة الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار والمديونية وقد شدد عمار عمروسية في مداخلة له على اهمية رصي الصفوف في حركة سلمية لإسقاط اجراءات الزيادة في الاسعار وتعليق العمل بقانون المالية وقد قدم بالمناسبة جملة من الحلول لإيقاف التداعيات السلبية لميزانية 2018 على المواطن ومن ذلك القيام بإصلاحات جبائية حقيقية والتقليص من التهرب و التخفيض بنسبة 40 بالمائة من الواردات وادماج نصف القطاع الموازي مع اقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى ومحاربة منظومة الفساد وذلك بالتوازي مع تعليق تسديد المديونية لمدة 3 سنوات والتدقيق فيها بالإضافة الى تأمين سيادة الدولة على الثروات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية وقيامها بدور محوري في التنمية .
قفصة -الشروق أون لاين-عادل عكرمي: نفذت صباح اليوم الجبهة الشعبية وقفة احتجاجية بحديقة الحرية وسط مدينة قفصة كانت مناسبة للدعوة الى التصدي لإجراءات الزيادة في الاسعار من خلال مداخلات لعدد من رموز الجبهة بقفصة الذين أشاروا الى أن ميزانية 2018 هي شكل من أشكال تعميق الازمة وزيادة الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار والمديونية وقد شدد عمار عمروسية في مداخلة له على اهمية رصي الصفوف في حركة سلمية لإسقاط اجراءات الزيادة في الاسعار وتعليق العمل بقانون المالية وقد قدم بالمناسبة جملة من الحلول لإيقاف التداعيات السلبية لميزانية 2018 على المواطن ومن ذلك القيام بإصلاحات جبائية حقيقية والتقليص من التهرب و التخفيض بنسبة 40 بالمائة من الواردات وادماج نصف القطاع الموازي مع اقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى ومحاربة منظومة الفساد وذلك بالتوازي مع تعليق تسديد المديونية لمدة 3 سنوات والتدقيق فيها بالإضافة الى تأمين سيادة الدولة على الثروات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية وقيامها بدور محوري في التنمية .
-
15:25منسقتها سلمى اللومي: قيادة جماعية لنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:20محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:12النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018
-
14:56أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018
-
14:41توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018
-
14:18السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018
-
13:58سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
06 جانفي 2018
-
13:46الكرة الطائرة: تحديد موعد نهائي الكأس الممتازة
06 جانفي 2018
-
13:41كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم
06 جانفي 2018
-
13:39بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
06 جانفي 2018
-
13:17قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
06 جانفي 2018
-
12:45الحمامات: في أقل من أسبوع.. سرقة وثائق أكثر من عشرين سيارة
06 جانفي 2018
-
12:33قفصة: مريض عقليا "خارج السيطرة" يعتدي على المارة ويسلبهم ويطارد الطالبات!
06 جانفي 2018
-
12:23دقاش: وفاة شاب في ظروف مسترابة
06 جانفي 2018
-
12:20نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
06 جانفي 2018
-
12:02قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
06 جانفي 2018
-
11:44خلال أقل من 24 ساعة.. جريمة قتل ثانية في منزل جميل
06 جانفي 2018
-
11:22سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون
06 جانفي 2018
-
-
10:54الملك سلمان يأمر بصرف "بدل غلاء" للمواطنين السعوديين
06 جانفي 2018