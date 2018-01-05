خلال أقل من 24 ساعة.. جريمة قتل ثانية في منزل جميل

بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: تم العثور صباح السبت على اطار تركي جثة هامدة في مصنع منتصب بمنزل جميل من ولاية بنزرت.

وحسب المعطيات الاولية المتوفرة لـ"الشروق أون لاين" فان الهالك وجد عليه اثار عنف بواسطة الة حادة. وفي انتظار استكمال الابحاث فان الهالك هو اطار بالشركة الاجنبية التركية المذكورة في اختصاص رسكلة البطاريات.

ورجحت مصادر ان تكون وراء الواقعة جريمة القتل وقد تعهدت بالموضوع فرقة الشرطة العدلية ببنزرت.

وقد رفع الجثة للتشريح في انتظار انطلاق الابحاث حول الموضوع والبت في اسباب الواقعة الثانية الاليمة التي تعيش على وقعها مدينة بنزرت في ظرف اقل من 24 ساعة من وقوع حادثة قتل شاب.