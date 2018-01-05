سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون

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سيدي بوزيد- الشروق اون لاين-قيس: تعطلت اليوم الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية بسبب احتجاج الاطار التربوي على الاعتداء الذي تعرض له معلم بالمؤسسة المذكورة من طرف عدد من المواطنين.
و حسب ما افاد به الكاتب العام المساعد للنقابة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ان هذا الاضراب للتنديد بتواصل ظاهرة الاعتداءات على الاطار التربوي و ان في صورة تواصل الظاهرة فسيواصل الإطار التربوي اضرابه.
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين-قيس: تعطلت اليوم الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية بسبب احتجاج الاطار التربوي على الاعتداء الذي تعرض له معلم بالمؤسسة المذكورة من طرف عدد من المواطنين.
و حسب ما افاد به الكاتب العام المساعد للنقابة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ان هذا الاضراب للتنديد بتواصل ظاهرة الاعتداءات على الاطار التربوي و ان في صورة تواصل الظاهرة فسيواصل الإطار التربوي اضرابه.
-
15:25منسقتها سلمى اللومي: قيادة جماعية لنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:20محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:12النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018
-
14:56أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018
-
14:41توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018
-
14:18السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018
-
13:58سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
06 جانفي 2018
-
13:46الكرة الطائرة: تحديد موعد نهائي الكأس الممتازة
06 جانفي 2018
-
13:41كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم
06 جانفي 2018
-
13:39بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
06 جانفي 2018
-
13:17قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
06 جانفي 2018
-
12:45الحمامات: في أقل من أسبوع.. سرقة وثائق أكثر من عشرين سيارة
06 جانفي 2018
-
12:33قفصة: مريض عقليا "خارج السيطرة" يعتدي على المارة ويسلبهم ويطارد الطالبات!
06 جانفي 2018
-
12:23دقاش: وفاة شاب في ظروف مسترابة
06 جانفي 2018
-
12:20نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
06 جانفي 2018
-
12:02قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
06 جانفي 2018
-
11:44خلال أقل من 24 ساعة.. جريمة قتل ثانية في منزل جميل
06 جانفي 2018
-
11:22سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون
06 جانفي 2018
-
-
10:54الملك سلمان يأمر بصرف "بدل غلاء" للمواطنين السعوديين
06 جانفي 2018