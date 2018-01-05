سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين-قيس: تعطلت اليوم الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية بسبب احتجاج الاطار التربوي على الاعتداء الذي تعرض له معلم بالمؤسسة المذكورة من طرف عدد من المواطنين.

و حسب ما افاد به الكاتب العام المساعد للنقابة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ان هذا الاضراب للتنديد بتواصل ظاهرة الاعتداءات على الاطار التربوي و ان في صورة تواصل الظاهرة فسيواصل الإطار التربوي اضرابه.