على خليفة اقدام تونسي على الانتحار بـ"لامبدوزة"

"فورزا تونس" تحمّل السلطات التونسية والايطالية المسؤولية الكاملة وتطالب بفتح تحقيق

تونس- الشروق أون لاين- ادريس: طالبت جمعية "فورزا تونس" بفتح تحقيق جدي في حادثة إقدام شاب تونسي على الانتحار شنقا أمس الجمعة بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بـ"كونترادا إمبريكو " (Contrada Imbriacola) بالجزيرة الايطالية لامبدوزة (Lampeduza).

كما حمّلت الجمعية في بيان صدر لها اليوم المسؤولية الكاملة للسلطات التونسية و الايطالية أما "عدم التعامل مع مسالة الهجرة الغير شرعية بالجدية الكافية".

للإشارة فان الشاب التونسي الهالك قدم الى مركز الايواء المذكور يوم 30 أكتوبر 2017 وطالب الأطباء النفسيون بمركز ايواء المذكور نقله نظرا لتدهور حالته النفسية على خلفية ظروف إقامته نقلا عن بيان لوكالة الانباء الايطالية "أنزا" (ANSA).

كما ذكر البيان أنّ اغلبية الساحقة من الموقوفين في المركز المذكور يحملون الجنسية التونسية.