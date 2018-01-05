بنزرت: القبض على العنصر الثاني المتورط في قضية قتل شاب بأحد النزل

بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: أوضحت مصادر أمنية مطلعة لـ"الشروق أون لاين" انه تم صباح السبت إلقاء القبض على العنصر ثاني المورط في جريمة القتل وهو في العقد الثاني من العمر التي راح ضحيتها احد الشبان الشاب في العقد الثالث من العمر وذلك بأحد النزل بالمدينة. وحسب المعطيات المتوفرة فان البحث لا زال جاريا عن الفاعل الرئيسي المتحصن بالفرار.

وحسب ذات المعطيات فان مجموع الأطراف المورطة في جريمة القتل ثلاثة أطراف.