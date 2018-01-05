رسمي: محكمة التعقيب تفعل قانون المصالحة الادارية

تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن محكمة التعقيب شرعت وبصفة رسمية منذ الجمعة في تفعيل القانون المتعلق بالمصالحة الادارية حيث قررت احدى دوائرها القضائية المختصة ايقاف محاكمة مسؤولين وموظفين سابقين في احدى القضايا المرفوعة ضدهم استنادا الى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهة لمنفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة .