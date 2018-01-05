الأردن: إجتماع وزاري عربي مُصغر لمناقشة قرار القدس

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تنعقد اليوم السبت 6 جانفي 2018، بالأردن قمة عربية استثنائية لبحث القرار الأمريكي بشأن القدس، بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، لمتابعة تطورات قضية القدس.
ويضم الإجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والإمارات والمغرب وفلسطين، إضافة لأبو الغيط، بهدف تدارس الخطوات، التي يجب اتخاذها عربيا لتخفيف الآثار السلبية للقرار الأميركي على القدس والذي يهدف أيضا لتنسيق المواقف العربية تجاه التحرك نحو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للحد من آثار القرار الأميركي على الوضع القانوني للقدس باعتبارها مدينة محتلة.
وسيستمع الوفد الوزاري العربي لإيجاز من وزير الخارجية الفلسطيني بشأن الوضع في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة والخطوات والإجراءات، التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تجاه القرار الأميركي .
ويحرص الاجتماع على ضرورة تحديد وضع القدس النهائي عن طريق التفاوض، الذي يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من جوان عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والحيلولة دون اعتراف مزيد من الدول بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
تنعقد اليوم السبت 6 جانفي 2018، بالأردن قمة عربية استثنائية لبحث القرار الأمريكي بشأن القدس، بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، لمتابعة تطورات قضية القدس.
ويضم الإجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والإمارات والمغرب وفلسطين، إضافة لأبو الغيط، بهدف تدارس الخطوات، التي يجب اتخاذها عربيا لتخفيف الآثار السلبية للقرار الأميركي على القدس والذي يهدف أيضا لتنسيق المواقف العربية تجاه التحرك نحو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للحد من آثار القرار الأميركي على الوضع القانوني للقدس باعتبارها مدينة محتلة.
وسيستمع الوفد الوزاري العربي لإيجاز من وزير الخارجية الفلسطيني بشأن الوضع في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة والخطوات والإجراءات، التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تجاه القرار الأميركي .
ويحرص الاجتماع على ضرورة تحديد وضع القدس النهائي عن طريق التفاوض، الذي يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من جوان عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والحيلولة دون اعتراف مزيد من الدول بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
-
15:25منسقتها سلمى اللومي: قيادة جماعية لنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:20محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:12النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018
-
14:56أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018
-
14:41توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018
-
14:18السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018
-
13:58سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
06 جانفي 2018
-
13:46الكرة الطائرة: تحديد موعد نهائي الكأس الممتازة
06 جانفي 2018
-
13:41كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم
06 جانفي 2018
-
13:39بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
06 جانفي 2018
-
13:17قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
06 جانفي 2018
-
12:45الحمامات: في أقل من أسبوع.. سرقة وثائق أكثر من عشرين سيارة
06 جانفي 2018
-
12:33قفصة: مريض عقليا "خارج السيطرة" يعتدي على المارة ويسلبهم ويطارد الطالبات!
06 جانفي 2018
-
12:23دقاش: وفاة شاب في ظروف مسترابة
06 جانفي 2018
-
12:20نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
06 جانفي 2018
-
12:02قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
06 جانفي 2018
-
11:44خلال أقل من 24 ساعة.. جريمة قتل ثانية في منزل جميل
06 جانفي 2018
-
11:22سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون
06 جانفي 2018
-
-
10:54الملك سلمان يأمر بصرف "بدل غلاء" للمواطنين السعوديين
06 جانفي 2018