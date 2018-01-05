الأردن: إجتماع وزاري عربي مُصغر لمناقشة قرار القدس

تنعقد اليوم السبت 6 جانفي 2018، بالأردن قمة عربية استثنائية لبحث القرار الأمريكي بشأن القدس، بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، لمتابعة تطورات قضية القدس.

ويضم الإجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والإمارات والمغرب وفلسطين، إضافة لأبو الغيط، بهدف تدارس الخطوات، التي يجب اتخاذها عربيا لتخفيف الآثار السلبية للقرار الأميركي على القدس والذي يهدف أيضا لتنسيق المواقف العربية تجاه التحرك نحو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للحد من آثار القرار الأميركي على الوضع القانوني للقدس باعتبارها مدينة محتلة.

وسيستمع الوفد الوزاري العربي لإيجاز من وزير الخارجية الفلسطيني بشأن الوضع في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة والخطوات والإجراءات، التي اتخذتها السلطة الفلسطينية تجاه القرار الأميركي .

ويحرص الاجتماع على ضرورة تحديد وضع القدس النهائي عن طريق التفاوض، الذي يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من جوان عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والحيلولة دون اعتراف مزيد من الدول بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.