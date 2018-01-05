جندوبة: وفاة ثالثة يشتبه في اصابتها بانفلونزاH1N1‎

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جندوبة- الشروق اون لاين- عبد الكريم السلطاني: سجل المستشفى الجهوي بجندوبة ليلة البارحة الجمعة 05 جانفي 2018 حالة وفاة ثالثة وهي لامرأة يشتبه في اصابتها بانفلونزا الخنازير H1N1حيث أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور محمد رويس أن حالة الوفاة الثالثة التي سجلها المستشفى الجهوي بجندوبة مؤخرا لا يمكن الحسم في اصابتها بفيروس انفلونزا الخنازير H1N1 قبل الحصول على نتائج التحاليل المخبرية التي تأكد ذلك و اضاف المدير الجهوي للصحة ان قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بجندوبة استقبل كذلك حالتين جاري التعامل معهما للاشتباه في اصابتهما بالفيروس المذكور.
يذكر ان عدد حالات الوفيات المسجلة بجهة جندوبة منذ اسبوعين و الى اليوم نتيجة الاصابة بفيروس انفلونزا الخنازير ووفق نفس المصدر بلغ حالتين فقط في انتظار التأكد من الحالة الثالثة .
جندوبة- الشروق اون لاين- عبد الكريم السلطاني: سجل المستشفى الجهوي بجندوبة ليلة البارحة الجمعة 05 جانفي 2018 حالة وفاة ثالثة وهي لامرأة يشتبه في اصابتها بانفلونزا الخنازير H1N1حيث أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور محمد رويس أن حالة الوفاة الثالثة التي سجلها المستشفى الجهوي بجندوبة مؤخرا لا يمكن الحسم في اصابتها بفيروس انفلونزا الخنازير H1N1 قبل الحصول على نتائج التحاليل المخبرية التي تأكد ذلك و اضاف المدير الجهوي للصحة ان قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بجندوبة استقبل كذلك حالتين جاري التعامل معهما للاشتباه في اصابتهما بالفيروس المذكور.
يذكر ان عدد حالات الوفيات المسجلة بجهة جندوبة منذ اسبوعين و الى اليوم نتيجة الاصابة بفيروس انفلونزا الخنازير ووفق نفس المصدر بلغ حالتين فقط في انتظار التأكد من الحالة الثالثة .
-
15:25منسقتها سلمى اللومي: قيادة جماعية لنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:20محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:12النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018
-
14:56أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018
-
14:41توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018
-
14:18السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018
-
13:58سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
06 جانفي 2018
-
13:46الكرة الطائرة: تحديد موعد نهائي الكأس الممتازة
06 جانفي 2018
-
13:41كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم
06 جانفي 2018
-
13:39بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
06 جانفي 2018
-
13:17قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
06 جانفي 2018
-
12:45الحمامات: في أقل من أسبوع.. سرقة وثائق أكثر من عشرين سيارة
06 جانفي 2018
-
12:33قفصة: مريض عقليا "خارج السيطرة" يعتدي على المارة ويسلبهم ويطارد الطالبات!
06 جانفي 2018
-
12:23دقاش: وفاة شاب في ظروف مسترابة
06 جانفي 2018
-
12:20نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
06 جانفي 2018
-
12:02قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
06 جانفي 2018
-
11:44خلال أقل من 24 ساعة.. جريمة قتل ثانية في منزل جميل
06 جانفي 2018
-
11:22سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون
06 جانفي 2018
-
-
10:54الملك سلمان يأمر بصرف "بدل غلاء" للمواطنين السعوديين
06 جانفي 2018