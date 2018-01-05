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يوم السبت 06 جانفي 2018
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جندوبة: وفاة ثالثة يشتبه في اصابتها بانفلونزاH1N1‎
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الأولى
جندوبة: وفاة ثالثة يشتبه في اصابتها بانفلونزاH1N1‎
06 جانفي 2018 | 09:33

جندوبة- الشروق اون لاين- عبد الكريم السلطاني: سجل المستشفى الجهوي بجندوبة ليلة البارحة الجمعة 05 جانفي 2018 حالة وفاة ثالثة وهي لامرأة يشتبه في اصابتها بانفلونزا الخنازير H1N1حيث أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور محمد رويس أن حالة الوفاة الثالثة التي سجلها المستشفى الجهوي بجندوبة مؤخرا لا يمكن الحسم في اصابتها بفيروس انفلونزا الخنازير H1N1 قبل الحصول على نتائج التحاليل المخبرية التي تأكد ذلك و اضاف المدير الجهوي للصحة ان قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بجندوبة استقبل كذلك حالتين جاري التعامل معهما للاشتباه في اصابتهما بالفيروس المذكور.

يذكر ان عدد حالات الوفيات المسجلة بجهة جندوبة منذ اسبوعين و الى اليوم نتيجة الاصابة بفيروس انفلونزا الخنازير ووفق نفس المصدر بلغ حالتين فقط في انتظار التأكد من الحالة الثالثة .

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الأولى
جندوبة: وفاة ثالثة يشتبه في اصابتها بانفلونزاH1N1‎
06 جانفي 2018 | 09:33

جندوبة- الشروق اون لاين- عبد الكريم السلطاني: سجل المستشفى الجهوي بجندوبة ليلة البارحة الجمعة 05 جانفي 2018 حالة وفاة ثالثة وهي لامرأة يشتبه في اصابتها بانفلونزا الخنازير H1N1حيث أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور محمد رويس أن حالة الوفاة الثالثة التي سجلها المستشفى الجهوي بجندوبة مؤخرا لا يمكن الحسم في اصابتها بفيروس انفلونزا الخنازير H1N1 قبل الحصول على نتائج التحاليل المخبرية التي تأكد ذلك و اضاف المدير الجهوي للصحة ان قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بجندوبة استقبل كذلك حالتين جاري التعامل معهما للاشتباه في اصابتهما بالفيروس المذكور.

يذكر ان عدد حالات الوفيات المسجلة بجهة جندوبة منذ اسبوعين و الى اليوم نتيجة الاصابة بفيروس انفلونزا الخنازير ووفق نفس المصدر بلغ حالتين فقط في انتظار التأكد من الحالة الثالثة .

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06 جانفي 2018 السّاعة 15:20
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: شارك وزير الثقافة محمد زين العابدين ظهر امس الجمعة الماضي في أوٌل...
المزيد >>
النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018 السّاعة 15:12
قات وزارة الداخلية في بلاغ لها بعد ظهر اليوم على صفحتها الرسمية في الفاسيبوك ان فرقة الأبحاث والتفتيش...
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أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018 السّاعة 14:56
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان فرقة الشرطة العدلية بأريانة...
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عبد الجليل المسعودي
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