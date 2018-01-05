القبض على 11 أميرا سعوديا تجمهروا في قصر الحكم

ألقت "كتيبة السيف الأجرب" التابعة "للحرس الملكي" القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم، عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

وفي التفاصيل قالت صحيفة "سبق" السعودية إن 11 أميرا قاموا بالتجمهر في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وكشفت المصادر أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضهم مغادرة قصر الحكم، صدر الأمر الكريم "للحرس الملكي" "كتيبة السيف الأجرب" بالتدخل، وتم القبض عليهم، ويتزعمهم الأمير (س . ع . س بن سعود بن فيصل بن تركي) وإيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم.

ولفتت الصحيفة استنادا إلى مصادرها أن "التوجيهات الكريمة واضحة، وتؤكد أن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان".