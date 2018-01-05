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يوم السبت 06 جانفي 2018
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القبض على 11 أميرا سعوديا تجمهروا في قصر الحكم
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الأولى
القبض على 11 أميرا سعوديا تجمهروا في قصر الحكم
06 جانفي 2018 | 09:22

ألقت "كتيبة السيف الأجرب" التابعة "للحرس الملكي" القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم، عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

وفي التفاصيل قالت صحيفة "سبق" السعودية إن 11 أميرا قاموا بالتجمهر في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وكشفت المصادر أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضهم مغادرة قصر الحكم، صدر الأمر الكريم "للحرس الملكي" "كتيبة السيف الأجرب" بالتدخل، وتم القبض عليهم، ويتزعمهم الأمير (س . ع . س بن سعود بن فيصل بن تركي) وإيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم.

ولفتت الصحيفة استنادا إلى مصادرها أن "التوجيهات الكريمة واضحة، وتؤكد أن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان".

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الأولى
القبض على 11 أميرا سعوديا تجمهروا في قصر الحكم
06 جانفي 2018 | 09:22

ألقت "كتيبة السيف الأجرب" التابعة "للحرس الملكي" القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم، عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.

وفي التفاصيل قالت صحيفة "سبق" السعودية إن 11 أميرا قاموا بالتجمهر في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وكشفت المصادر أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضهم مغادرة قصر الحكم، صدر الأمر الكريم "للحرس الملكي" "كتيبة السيف الأجرب" بالتدخل، وتم القبض عليهم، ويتزعمهم الأمير (س . ع . س بن سعود بن فيصل بن تركي) وإيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم.

ولفتت الصحيفة استنادا إلى مصادرها أن "التوجيهات الكريمة واضحة، وتؤكد أن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان".

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النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018 السّاعة 15:12
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أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018 السّاعة 14:56
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان فرقة الشرطة العدلية بأريانة...
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عبد الجليل المسعودي
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