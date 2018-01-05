رحلة الماليزية الغامضة تعود للواجهة من جديد

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ذكرت مجموعة دعم تابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية أن ماليزيا ستسمح لشركة مقرها الولايات المتحدة باستئناف عملية البحث عن طائرة مفقودة منذ عام 2014، في محاولة لحل أحد أكثر الرحلات الجوية غموضا في العالم.
وكانت الطائرة قد اختفت في رحلتها رقم (إم.إتش 370) أثناء طيرانها من كوالالمبور إلى بكين في مارس عام 2014 وعلى متنها 239 شخصا.
وأوقفت أستراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير مثمرة في يناير الماضي.
وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها مركز دعم عائلات ضحايا الرحلة (إم.إتش 370)، الجمعة، إلى العائلات المنكوبة واطلعت عليها رويترز أن الحكومة قبلت عرضا من شركة (أوشن إنفينيتي) لاستئناف البحث على ألا تتقاضى الشركة مقابلا ماديا إلا في حال العثور على الطائرة.
ورفض متحدث باسم الحكومة تأكيد إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى عائلات الضحايا، لكنه قال إنه سيجري قريبا إعلان تفاصيل الاتفاق.
وذكرت الشركة، الأربعاء، أنها حركت سفينة إلى مسافة أقرب إلى إحدى مناطق البحث المحتملة، وأوضحت بيانات ملاحة تابعة لرويترز أن السفينة غادرت دربان بجنوب أفريقيا، الثلاثاء، في طريقها إلى بيرث بأستراليا.
وأمكن العثور على أجزاء من حطام طائرة في جزر بالمحيط الهندي وعلى ساحل أفريقيا الشرقي وتأكد أن 3 على الأقل تخص الطائرة المفقودة.
ذكرت مجموعة دعم تابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية أن ماليزيا ستسمح لشركة مقرها الولايات المتحدة باستئناف عملية البحث عن طائرة مفقودة منذ عام 2014، في محاولة لحل أحد أكثر الرحلات الجوية غموضا في العالم.
وكانت الطائرة قد اختفت في رحلتها رقم (إم.إتش 370) أثناء طيرانها من كوالالمبور إلى بكين في مارس عام 2014 وعلى متنها 239 شخصا.
وأوقفت أستراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير مثمرة في يناير الماضي.
وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها مركز دعم عائلات ضحايا الرحلة (إم.إتش 370)، الجمعة، إلى العائلات المنكوبة واطلعت عليها رويترز أن الحكومة قبلت عرضا من شركة (أوشن إنفينيتي) لاستئناف البحث على ألا تتقاضى الشركة مقابلا ماديا إلا في حال العثور على الطائرة.
ورفض متحدث باسم الحكومة تأكيد إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى عائلات الضحايا، لكنه قال إنه سيجري قريبا إعلان تفاصيل الاتفاق.
وذكرت الشركة، الأربعاء، أنها حركت سفينة إلى مسافة أقرب إلى إحدى مناطق البحث المحتملة، وأوضحت بيانات ملاحة تابعة لرويترز أن السفينة غادرت دربان بجنوب أفريقيا، الثلاثاء، في طريقها إلى بيرث بأستراليا.
وأمكن العثور على أجزاء من حطام طائرة في جزر بالمحيط الهندي وعلى ساحل أفريقيا الشرقي وتأكد أن 3 على الأقل تخص الطائرة المفقودة.
-
15:25منسقتها سلمى اللومي: قيادة جماعية لنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:20محمد زين العابدين يلتحق بنداء تونس
06 جانفي 2018
-
15:12النفيضة: الإطاحة بشبكة من اجل تعاطي الخناء وترويج المخدرات
06 جانفي 2018
-
14:56أريانة: القبض على شخص من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
06 جانفي 2018
-
14:41توزر: انطلاق أشغال الهيئة الادارية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة
06 جانفي 2018
-
14:18السرس: احتجاج على تعطل نشاط معمل "سوتراتاكس" ومطالب بتعيين متصرف قضائي
06 جانفي 2018
-
13:58سوسة: إيقاف أستاذ تحرش بثلاثة تلاميذ
06 جانفي 2018
-
13:46الكرة الطائرة: تحديد موعد نهائي الكأس الممتازة
06 جانفي 2018
-
13:41كرة اليد: حكام صفاقس يحتجون ويجمدون نشاطهم
06 جانفي 2018
-
13:39بسبب "التلاعب بالإعانات": احتجاجات في ساقية سيدي يوسف وغلق الطريق
06 جانفي 2018
-
13:17قفصة: احياء أربعينية الكاتب والمفكر الضاوي خوالدية
06 جانفي 2018
-
12:45الحمامات: في أقل من أسبوع.. سرقة وثائق أكثر من عشرين سيارة
06 جانفي 2018
-
12:33قفصة: مريض عقليا "خارج السيطرة" يعتدي على المارة ويسلبهم ويطارد الطالبات!
06 جانفي 2018
-
12:23دقاش: وفاة شاب في ظروف مسترابة
06 جانفي 2018
-
12:20نابل: نسق تصاعدي في التسجيل للانتخابات البلدية في دائرة نابل 1
06 جانفي 2018
-
12:02قفصة: وقفة احتجاجية للجبهة الشعبية للمطالبة بتعليق الميزانية
06 جانفي 2018
-
11:44خلال أقل من 24 ساعة.. جريمة قتل ثانية في منزل جميل
06 جانفي 2018
-
11:22سيدي بوزيد: تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون
06 جانفي 2018
-
-
10:54الملك سلمان يأمر بصرف "بدل غلاء" للمواطنين السعوديين
06 جانفي 2018