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يوم السبت 06 جانفي 2018
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دعوى قضائية جديدة ضد ياسين العياري قد تمنعه من اداء القسم(فيديو)
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السياسي
دعوى قضائية جديدة ضد ياسين العياري قد تمنعه من اداء القسم(فيديو)
06 جانفي 2018 | 00:31

قال ياسين عياري الفائز في الانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك  انه تفاجأ بدعوى قضائية جديدة صدرت ضده في المحكمة العسكرية بعد نتائج الانتخابات.

 ووفقا لياسين عياري، فإن التهمة الموجه له هي الإخلال بالروح المعنوية للجيش والإساءة لرئيس الدولة، بغرض منعه من أداء القسم كنائب للشعب. 

واضاف انه سيعود في 3 فيفري كما هو مقرر حتى لو تم القبض عليه عند وصوله تونس.

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دعوى قضائية جديدة ضد ياسين العياري قد تمنعه من اداء القسم(فيديو)
06 جانفي 2018 | 00:31

قال ياسين عياري الفائز في الانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك  انه تفاجأ بدعوى قضائية جديدة صدرت ضده في المحكمة العسكرية بعد نتائج الانتخابات.

 ووفقا لياسين عياري، فإن التهمة الموجه له هي الإخلال بالروح المعنوية للجيش والإساءة لرئيس الدولة، بغرض منعه من أداء القسم كنائب للشعب. 

واضاف انه سيعود في 3 فيفري كما هو مقرر حتى لو تم القبض عليه عند وصوله تونس.

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دعوى قضائية جديدة ضد ياسين العياري قد تمنعه من اداء القسم(فيديو)
06 جانفي 2018 السّاعة 00:31
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05 جانفي 2018 السّاعة 21:00
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ملفات ساخنة على طاولة «الندوة الوطنية» للنداء
05 جانفي 2018 السّاعة 21:00
صرّح الناطق الرسمي لحركة نداء تونس منجي...
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المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
اجتماع حاسم
دعوة رئيس الجمهورية الممضين على وثيقة قرطاج الى الاجتماع اليوم بالقصر الرئاسي جاءت في الوقت المناسب لوضع الأمور في نصابها وتحميل كل طرف في السلطة مسؤوليته لقول الحقائق التي يجب...
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