دعوى قضائية جديدة ضد ياسين العياري قد تمنعه من اداء القسم(فيديو)

-
00:31دعوى قضائية جديدة ضد ياسين العياري قد تمنعه من اداء القسم(فيديو)
06 جانفي 2018
-
00:17رمادة: انقلاب سيارة محملة بمواد مهربة بقيمة 160 ألف دينار
06 جانفي 2018
-
-
23:04نجاة رئيس هيئة الأركان اليمنية من انفجار لغم
05 جانفي 2018
-
-
22:02بلاغ عن خطر قرب "برج ترامب"!
05 جانفي 2018
-
-
21:36ميسي يرحل عن برشلونة في حالة وحيدة فقط !
05 جانفي 2018
-
21:27المروجات: حملة أمنية على رياض الأطفال وجمع التبرعات دون رخصة
05 جانفي 2018
-
-
21:06كرة يد: الافريقي يتعاقد مع مديوني جندوبة
05 جانفي 2018
-
20:48جندوبة: وفاة شاب بانفلونزا الخنازير
05 جانفي 2018
-
20:39قريبا صرف مستحقات الأساتذة الجامعيين من ساعات التأطير
05 جانفي 2018
-
20:37الجزائر تطلب رسميا من فرنسا إعادة جماجم المقاومين والأرشيف
05 جانفي 2018
-
20:28الكويت: إصابة عشرات المشجعين بتحطم حاجز زجاجي في إستاد جابر الدولي (فيديو)
05 جانفي 2018
-
20:18النادي البنزرتي يحدد سعر واتارا
05 جانفي 2018
-
20:13لطفي براهم: "لا يمكن اختراق وزارة الداخلية إلا بالعنصر البشري"
05 جانفي 2018
-
19:49أكودة: إحالة أم وأطفالها على المستشفى إثر اندلاع حريق في منزلهم
05 جانفي 2018
-
19:27سيدي بوزيد: ايقاف 4 أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم ارهابي
05 جانفي 2018
-
19:21مكتب التحقيقات الفيدرالي يلاحق هيلاري كلينتون بتحقيق جديد
05 جانفي 2018
قال ياسين عياري الفائز في الانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تفاجأ بدعوى قضائية جديدة صدرت ضده في المحكمة العسكرية بعد نتائج الانتخابات.
ووفقا لياسين عياري، فإن التهمة الموجه له هي الإخلال بالروح المعنوية للجيش والإساءة لرئيس الدولة، بغرض منعه من أداء القسم كنائب للشعب.
واضاف انه سيعود في 3 فيفري كما هو مقرر حتى لو تم القبض عليه عند وصوله تونس.
قال ياسين عياري الفائز في الانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تفاجأ بدعوى قضائية جديدة صدرت ضده في المحكمة العسكرية بعد نتائج الانتخابات.
ووفقا لياسين عياري، فإن التهمة الموجه له هي الإخلال بالروح المعنوية للجيش والإساءة لرئيس الدولة، بغرض منعه من أداء القسم كنائب للشعب.
واضاف انه سيعود في 3 فيفري كما هو مقرر حتى لو تم القبض عليه عند وصوله تونس.
-
00:31دعوى قضائية جديدة ضد ياسين العياري قد تمنعه من اداء القسم(فيديو)
06 جانفي 2018
-
00:17رمادة: انقلاب سيارة محملة بمواد مهربة بقيمة 160 ألف دينار
06 جانفي 2018
-
-
23:04نجاة رئيس هيئة الأركان اليمنية من انفجار لغم
05 جانفي 2018
-
-
22:02بلاغ عن خطر قرب "برج ترامب"!
05 جانفي 2018
-
-
21:36ميسي يرحل عن برشلونة في حالة وحيدة فقط !
05 جانفي 2018
-
21:27المروجات: حملة أمنية على رياض الأطفال وجمع التبرعات دون رخصة
05 جانفي 2018
-
-
21:06كرة يد: الافريقي يتعاقد مع مديوني جندوبة
05 جانفي 2018
-
20:48جندوبة: وفاة شاب بانفلونزا الخنازير
05 جانفي 2018
-
20:39قريبا صرف مستحقات الأساتذة الجامعيين من ساعات التأطير
05 جانفي 2018
-
20:37الجزائر تطلب رسميا من فرنسا إعادة جماجم المقاومين والأرشيف
05 جانفي 2018
-
20:28الكويت: إصابة عشرات المشجعين بتحطم حاجز زجاجي في إستاد جابر الدولي (فيديو)
05 جانفي 2018
-
20:18النادي البنزرتي يحدد سعر واتارا
05 جانفي 2018
-
20:13لطفي براهم: "لا يمكن اختراق وزارة الداخلية إلا بالعنصر البشري"
05 جانفي 2018
-
19:49أكودة: إحالة أم وأطفالها على المستشفى إثر اندلاع حريق في منزلهم
05 جانفي 2018
-
19:27سيدي بوزيد: ايقاف 4 أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم ارهابي
05 جانفي 2018
-
19:21مكتب التحقيقات الفيدرالي يلاحق هيلاري كلينتون بتحقيق جديد
05 جانفي 2018