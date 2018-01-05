دعوى قضائية جديدة ضد ياسين العياري قد تمنعه من اداء القسم(فيديو)

قال ياسين عياري الفائز في الانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تفاجأ بدعوى قضائية جديدة صدرت ضده في المحكمة العسكرية بعد نتائج الانتخابات.

ووفقا لياسين عياري، فإن التهمة الموجه له هي الإخلال بالروح المعنوية للجيش والإساءة لرئيس الدولة، بغرض منعه من أداء القسم كنائب للشعب.

واضاف انه سيعود في 3 فيفري كما هو مقرر حتى لو تم القبض عليه عند وصوله تونس.