رمادة: انقلاب سيارة محملة بمواد مهربة بقيمة 160 ألف دينار‎

تونس- الشروق اون لان- يثرب مشيري: حجزت، اليوم الجمعة، فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بتطاوين كميات هامة من المعسل والسجائر المهربة بقيمة 160 الف دينار على متن سيارة تهريب رباعية الدفع بدون لوحات منجمية بمنطقة بئر بوخروبة التابعة لمعتمدية الرمادة، وفق ما اكده مصدر ديواني لـ"الشروق اون لاين".

واوضح مصدرنا ان سائق السيارة تفطن الى وجود الدورية فعمد الى الهروب مما اسفر عن انقلاب السيارة بعد عملية مطاردتها وتحصن بالفرار. وقد تم تامين المحجوز وتحرير محضر جبائي في الغرض.