الكويت: سقوط عدد من جماهير المنتخب العُماني بعد انهيار الحاجز الزجاجي‎ للملعب (فيديو)

سقطت أعداد من مشجعي المنتخب العُماني في مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، في أرض الملعب، بعد انهيار الحاجز الزجاجي بسبب التدافع.

وانهار الحاجز الزجاجي بعد تدافع عدد من الجماهير على حافة المدرجات؛ للاحتفال مع لاعبي المنتخب العُماني، عقب حفل التتويج بكأس الخليج 23 على حساب الإمارات.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وشرعت في حصر المصابين، وتدخلت قوات الشرطة للفصل بين الجماهير وسيارات الإسعاف.

وأعلن التليفزيون العماني عن إصابة 40 شخصًا، بسبب هذا الحادث، وتم نقل المصابين جميعًا إلى المستشفيات للاطمئنان على حالتهم، خاصة وأنها إصابات طفيفة، ولم يتم تسجيل أي حالة حرجة

انهيار الحاجز الزجاجي للمدرج العماني وسقوط عدد من الجماهير على أرضية الملعب ، نسأل الله لهم السلامة وأن يحفظهم بحفظه. #خليجي23 pic.twitter.com/xot8q6evNM — مصدر (@MSDAR_NEWS) 5 janvier 2018

سيارات الإسعاف تصل لنجدة المصابين بعد حادثة انهيار الحاجز الزجاجي ورجال الأمن يتدخلون لتنظيم عملية الإسعاف#خليجي_23 pic.twitter.com/M9fQ926zWn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 5 janvier 2018

المصدر: إرم نيوز