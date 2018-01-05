الكويت: سقوط عدد من جماهير المنتخب العُماني بعد انهيار الحاجز الزجاجي‎ للملعب (فيديو)

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سقطت أعداد من مشجعي المنتخب العُماني في مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، في أرض الملعب، بعد انهيار الحاجز الزجاجي بسبب التدافع.
وانهار الحاجز الزجاجي بعد تدافع عدد من الجماهير على حافة المدرجات؛ للاحتفال مع لاعبي المنتخب العُماني، عقب حفل التتويج بكأس الخليج 23 على حساب الإمارات.
وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وشرعت في حصر المصابين، وتدخلت قوات الشرطة للفصل بين الجماهير وسيارات الإسعاف.
وأعلن التليفزيون العماني عن إصابة 40 شخصًا، بسبب هذا الحادث، وتم نقل المصابين جميعًا إلى المستشفيات للاطمئنان على حالتهم، خاصة وأنها إصابات طفيفة، ولم يتم تسجيل أي حالة حرجة
انهيار الحاجز الزجاجي للمدرج العماني وسقوط عدد من الجماهير على أرضية الملعب ، نسأل الله لهم السلامة وأن يحفظهم بحفظه. #خليجي23 pic.twitter.com/xot8q6evNM— مصدر (@MSDAR_NEWS) 5 janvier 2018
سيارات الإسعاف تصل لنجدة المصابين بعد حادثة انهيار الحاجز الزجاجي ورجال الأمن يتدخلون لتنظيم عملية الإسعاف#خليجي_23 pic.twitter.com/M9fQ926zWn— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 5 janvier 2018
سقطت أعداد من مشجعي المنتخب العُماني في مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، في أرض الملعب، بعد انهيار الحاجز الزجاجي بسبب التدافع.
وانهار الحاجز الزجاجي بعد تدافع عدد من الجماهير على حافة المدرجات؛ للاحتفال مع لاعبي المنتخب العُماني، عقب حفل التتويج بكأس الخليج 23 على حساب الإمارات.
وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وشرعت في حصر المصابين، وتدخلت قوات الشرطة للفصل بين الجماهير وسيارات الإسعاف.
وأعلن التليفزيون العماني عن إصابة 40 شخصًا، بسبب هذا الحادث، وتم نقل المصابين جميعًا إلى المستشفيات للاطمئنان على حالتهم، خاصة وأنها إصابات طفيفة، ولم يتم تسجيل أي حالة حرجة
انهيار الحاجز الزجاجي للمدرج العماني وسقوط عدد من الجماهير على أرضية الملعب ، نسأل الله لهم السلامة وأن يحفظهم بحفظه. #خليجي23 pic.twitter.com/xot8q6evNM— مصدر (@MSDAR_NEWS) 5 janvier 2018
سيارات الإسعاف تصل لنجدة المصابين بعد حادثة انهيار الحاجز الزجاجي ورجال الأمن يتدخلون لتنظيم عملية الإسعاف#خليجي_23 pic.twitter.com/M9fQ926zWn— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 5 janvier 2018
-
00:31دعوى قضائية جديدة ضد ياسين العياري قد تمنعه من اداء القسم(فيديو)
06 جانفي 2018
-
00:17رمادة: انقلاب سيارة محملة بمواد مهربة بقيمة 160 ألف دينار
06 جانفي 2018
-
-
23:04نجاة رئيس هيئة الأركان اليمنية من انفجار لغم
05 جانفي 2018
-
-
22:02بلاغ عن خطر قرب "برج ترامب"!
05 جانفي 2018
-
-
21:36ميسي يرحل عن برشلونة في حالة وحيدة فقط !
05 جانفي 2018
-
21:27المروجات: حملة أمنية على رياض الأطفال وجمع التبرعات دون رخصة
05 جانفي 2018
-
-
21:06كرة يد: الافريقي يتعاقد مع مديوني جندوبة
05 جانفي 2018
-
20:48جندوبة: وفاة شاب بانفلونزا الخنازير
05 جانفي 2018
-
20:39قريبا صرف مستحقات الأساتذة الجامعيين من ساعات التأطير
05 جانفي 2018
-
20:37الجزائر تطلب رسميا من فرنسا إعادة جماجم المقاومين والأرشيف
05 جانفي 2018
-
20:28الكويت: إصابة عشرات المشجعين بتحطم حاجز زجاجي في إستاد جابر الدولي (فيديو)
05 جانفي 2018
-
20:18النادي البنزرتي يحدد سعر واتارا
05 جانفي 2018
-
20:13لطفي براهم: "لا يمكن اختراق وزارة الداخلية إلا بالعنصر البشري"
05 جانفي 2018
-
19:49أكودة: إحالة أم وأطفالها على المستشفى إثر اندلاع حريق في منزلهم
05 جانفي 2018
-
19:27سيدي بوزيد: ايقاف 4 أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم ارهابي
05 جانفي 2018
-
19:21مكتب التحقيقات الفيدرالي يلاحق هيلاري كلينتون بتحقيق جديد
05 جانفي 2018