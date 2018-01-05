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يوم السبت 06 جانفي 2018
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الكويت: سقوط عدد من جماهير المنتخب العُماني بعد انهيار الحاجز الزجاجي‎ للملعب (فيديو)
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الأولى
الكويت: سقوط عدد من جماهير المنتخب العُماني بعد انهيار الحاجز الزجاجي‎ للملعب (فيديو)
06 جانفي 2018 | 00:02

سقطت أعداد من مشجعي المنتخب العُماني في مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، في أرض الملعب، بعد انهيار الحاجز الزجاجي بسبب التدافع.

وانهار الحاجز الزجاجي بعد تدافع عدد من الجماهير على حافة المدرجات؛ للاحتفال مع لاعبي المنتخب العُماني، عقب حفل التتويج بكأس الخليج 23 على حساب الإمارات.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وشرعت في حصر المصابين، وتدخلت قوات الشرطة للفصل بين الجماهير وسيارات الإسعاف.

وأعلن التليفزيون العماني عن إصابة 40 شخصًا، بسبب هذا الحادث، وتم نقل المصابين جميعًا إلى المستشفيات للاطمئنان على حالتهم، خاصة وأنها إصابات طفيفة، ولم يتم تسجيل أي حالة حرجة

المصدر: إرم نيوز
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الكويت: سقوط عدد من جماهير المنتخب العُماني بعد انهيار الحاجز الزجاجي‎ للملعب (فيديو)
06 جانفي 2018 السّاعة 00:02
سقطت أعداد من مشجعي المنتخب العُماني في مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، في أرض الملعب، بعد انهيار...
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جريدة الشروق ليوم السبت 06 جانفي 2018
06 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم السبت 06 جانفي 2018
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المزيد من الأخبار...
الأولى
الكويت: سقوط عدد من جماهير المنتخب العُماني بعد انهيار الحاجز الزجاجي‎ للملعب (فيديو)
06 جانفي 2018 | 00:02

سقطت أعداد من مشجعي المنتخب العُماني في مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، في أرض الملعب، بعد انهيار الحاجز الزجاجي بسبب التدافع.

وانهار الحاجز الزجاجي بعد تدافع عدد من الجماهير على حافة المدرجات؛ للاحتفال مع لاعبي المنتخب العُماني، عقب حفل التتويج بكأس الخليج 23 على حساب الإمارات.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وشرعت في حصر المصابين، وتدخلت قوات الشرطة للفصل بين الجماهير وسيارات الإسعاف.

وأعلن التليفزيون العماني عن إصابة 40 شخصًا، بسبب هذا الحادث، وتم نقل المصابين جميعًا إلى المستشفيات للاطمئنان على حالتهم، خاصة وأنها إصابات طفيفة، ولم يتم تسجيل أي حالة حرجة

المصدر: إرم نيوز
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06 جانفي 2018 السّاعة 00:17
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الكويت: سقوط عدد من جماهير المنتخب العُماني بعد انهيار الحاجز الزجاجي‎ للملعب (فيديو)
06 جانفي 2018 السّاعة 00:02
سقطت أعداد من مشجعي المنتخب العُماني في مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، في أرض الملعب، بعد انهيار...
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جريدة الشروق ليوم السبت 06 جانفي 2018
06 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم السبت 06 جانفي 2018
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عبد الجليل المسعودي
اجتماع حاسم
دعوة رئيس الجمهورية الممضين على وثيقة قرطاج الى الاجتماع اليوم بالقصر الرئاسي جاءت في الوقت المناسب لوضع الأمور في نصابها وتحميل كل طرف في السلطة مسؤوليته لقول الحقائق التي يجب...
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