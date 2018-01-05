جريدة الشروق ليوم السبت 06 جانفي 2018 

عبد الجليل المسعودي

دعوة رئيس الجمهورية الممضين على وثيقة قرطاج الى الاجتماع اليوم بالقصر الرئاسي جاءت في الوقت المناسب لوضع الأمور في نصابها وتحميل كل طرف في السلطة مسؤوليته لقول الحقائق التي يجب...