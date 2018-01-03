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يوم الجمعة 05 جانفي 2018
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السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية‎
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
نورالدين بالطيب
الانتخابات البلدية... الفرصة الأخيرة للأحزاب
ستشكل الانتخابات البلدية التي يفترض تنظيمها في شهر ماي القادم الفرصة الاخيرة للاحزاب لاستعادة ثقة المواطن الذي أعرض عن الاحزاب بل عن الشأن السياسي بعد خيبته وفقدانه للثقة في كل...
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الأولى
السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية‎
05 جانفي 2018 | 14:53

قرطاج -الشروق اون لاين - فاضل الطياشي:

صرح الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي منذ قليل على هامش اجتماع الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج برئاسة الجمهورية ان رئيس الدولة الباجي قائد السبسي اعلن سنة 2018  سنة الصحة العمومية والتعليم العمومي وذلك  قصد مزيد تطوير خدمات هذين القطاعين.

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الأولى
السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية‎
05 جانفي 2018 | 14:53

قرطاج -الشروق اون لاين - فاضل الطياشي:

صرح الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي منذ قليل على هامش اجتماع الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج برئاسة الجمهورية ان رئيس الدولة الباجي قائد السبسي اعلن سنة 2018  سنة الصحة العمومية والتعليم العمومي وذلك  قصد مزيد تطوير خدمات هذين القطاعين.

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05 جانفي 2018 السّاعة 15:12
أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمودي اليوم الجمعة ان الاتحاد العام التونسي...
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السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية‎
05 جانفي 2018 السّاعة 14:53
قرطاج -الشروق اون لاين - فاضل الطياشي: صرح الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي منذ...
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"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018 السّاعة 14:51
تونس- الشروق أون لاين: قامت صباح اليوم الجمعة 5 جانفي شركة اتصالات تونس بتكريم 179 اطارا وعونا من متقاعدي...
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تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018 السّاعة 14:35
تمكنت يوم امس 2018 الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمشاركة فريق تابع لمصلحة الطريق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
الانتخابات البلدية... الفرصة الأخيرة للأحزاب
ستشكل الانتخابات البلدية التي يفترض تنظيمها في شهر ماي القادم الفرصة الاخيرة للاحزاب لاستعادة ثقة المواطن الذي أعرض عن الاحزاب بل عن الشأن السياسي بعد خيبته وفقدانه للثقة في كل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
حسن نصرالله يكشف عن راتبه الشهري في حزب الله قبلي: إيداع الناشط السياسي منذر قفراش بالسجن جريدة الشروق ليوم الخميس 04 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 05 جانفي 2018 رئيس كوريا الجنوبية يزور "نساء المتعة" مهاجر تونسي في امريكا يقتل طفلتيه داخل السيارة... سعد الصغير يعترف: "فلوسي كلها حرام" صحفي روسي يكذِّب وزارة دفاع بلاده وينشر صوراً للطائرات...
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