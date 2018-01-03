السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية‎

نورالدين بالطيب

ستشكل الانتخابات البلدية التي يفترض تنظيمها في شهر ماي القادم الفرصة الاخيرة للاحزاب لاستعادة ثقة المواطن الذي أعرض عن الاحزاب بل عن الشأن السياسي بعد خيبته وفقدانه للثقة في كل...