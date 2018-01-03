"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين

تونس- الشروق أون لاين: قامت صباح اليوم الجمعة 5 جانفي شركة اتصالات تونس بتكريم 179 اطارا وعونا من متقاعدي الشركة خلال لقاء نظمته بأحد نزل العاصمة.

وفي هذا السياق قال كاتب عام "اتصالات تونس" نبيل الحمامي في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تعتبر في اطار سعي الشركة الى الاعتراف بجميل أعوانها الذين ساهموا طيلة سنوات عملهم في تطوير خدماتها وانجاحها وجعلها المشغل الأول في تونس كما أشار الى انه بالتزامن مع هذا اللقاء تنظم شركة اتصالات تونس احتفالات لكريم أعوانها بالجهات.

واعتبر ان الهدف من تنظيم هذا اللقاء، هو تنمية روح الانتماء للشركة وتحفيز الإطارات التي تباشر عملها بالمؤسسة لمزيد البذل والعطاء.