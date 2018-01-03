تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا

تمكنت يوم امس 2018 الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمشاركة فريق تابع لمصلحة الطريق العمومي بالمهدية من ضبط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات تتكون من عدد 05 عناصر بينهم شخص قاطن بالمهدية مصنف خطير جدا محل 08 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل السرقة بإستعمال العنف الشديد والإضرار بملك الغير ومسك وإستعمال وترويج المخدرات وله 30 قضية منشورة بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية، كما قام بنشر تدوينات على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تعمد فيها تهديد وثلب وشتم مؤسسات الدولة ورجال الأمن والقضاة.

تمّ حجز 37 قطعة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" ومبلغ مالي قدره 180 دينار متأتية من بيع المخدرات و03 دراجات نارية دون وثائق وسيف كبير الحجم وخنجر بغمديهما.

بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بجميع عناصر الشبكة وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.