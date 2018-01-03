تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا

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تمكنت يوم امس 2018 الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمشاركة فريق تابع لمصلحة الطريق العمومي بالمهدية من ضبط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات تتكون من عدد 05 عناصر بينهم شخص قاطن بالمهدية مصنف خطير جدا محل 08 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل السرقة بإستعمال العنف الشديد والإضرار بملك الغير ومسك وإستعمال وترويج المخدرات وله 30 قضية منشورة بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية، كما قام بنشر تدوينات على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تعمد فيها تهديد وثلب وشتم مؤسسات الدولة ورجال الأمن والقضاة.
تمّ حجز 37 قطعة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" ومبلغ مالي قدره 180 دينار متأتية من بيع المخدرات و03 دراجات نارية دون وثائق وسيف كبير الحجم وخنجر بغمديهما.
بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بجميع عناصر الشبكة وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.
تمكنت يوم امس 2018 الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمشاركة فريق تابع لمصلحة الطريق العمومي بالمهدية من ضبط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات تتكون من عدد 05 عناصر بينهم شخص قاطن بالمهدية مصنف خطير جدا محل 08 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل السرقة بإستعمال العنف الشديد والإضرار بملك الغير ومسك وإستعمال وترويج المخدرات وله 30 قضية منشورة بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية، كما قام بنشر تدوينات على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" تعمد فيها تهديد وثلب وشتم مؤسسات الدولة ورجال الأمن والقضاة.
تمّ حجز 37 قطعة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" ومبلغ مالي قدره 180 دينار متأتية من بيع المخدرات و03 دراجات نارية دون وثائق وسيف كبير الحجم وخنجر بغمديهما.
بإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بجميع عناصر الشبكة وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.
-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018