حافظ قايد السبسي ينفي ما تم تداوله حول طلبه قطع البث المباشر لاجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج

تونس- الشروق أون لاين- فاضل طياشي: نفى المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي ما تم تداوله حول مطالبته بقطع البث المباشر لاجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مؤكدا في ذات الوقت رغبته في تواصل البث المباشر للاجتماع ضمانا للشفافية أمام الشعب.

يذكر أن صابرين القوبنطيني نشرت تدوينة على الفايسبوك أكدت فيها أن حافظ قايد السبسي طلب قطع البث المباشر للاجتماع على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على الفايسبوك وذلك قبل أن تحذفها.