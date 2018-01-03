الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة

كثفت القوات الامنية منذ يومين من تواجدها بمناطق داخل مدينة الكاف، لاسيما ببعض الأحياء الشعبية، وذلك على اثر ورود معلومات تفيد بإمكانية فرار عناصر إرهابية من المناطق الجبلية وتحصنها داخل المدينة.

وذكرت مصادر أمنية بالجهة أن معلومات وردت على الجهات الامنية، مفادها فرار بعض العناصر الارهابية من الجبال ودخولها إلى المدينة، مما دفع عدة تشكيلات أمنية وعسكرية إلى القيام بعمليات تمشيط بمرتفعات المدينة وببعض الأحياء المشبوهة.