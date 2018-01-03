الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة

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كثفت القوات الامنية منذ يومين من تواجدها بمناطق داخل مدينة الكاف، لاسيما ببعض الأحياء الشعبية، وذلك على اثر ورود معلومات تفيد بإمكانية فرار عناصر إرهابية من المناطق الجبلية وتحصنها داخل المدينة.
وذكرت مصادر أمنية بالجهة أن معلومات وردت على الجهات الامنية، مفادها فرار بعض العناصر الارهابية من الجبال ودخولها إلى المدينة، مما دفع عدة تشكيلات أمنية وعسكرية إلى القيام بعمليات تمشيط بمرتفعات المدينة وببعض الأحياء المشبوهة.
كثفت القوات الامنية منذ يومين من تواجدها بمناطق داخل مدينة الكاف، لاسيما ببعض الأحياء الشعبية، وذلك على اثر ورود معلومات تفيد بإمكانية فرار عناصر إرهابية من المناطق الجبلية وتحصنها داخل المدينة.
وذكرت مصادر أمنية بالجهة أن معلومات وردت على الجهات الامنية، مفادها فرار بعض العناصر الارهابية من الجبال ودخولها إلى المدينة، مما دفع عدة تشكيلات أمنية وعسكرية إلى القيام بعمليات تمشيط بمرتفعات المدينة وببعض الأحياء المشبوهة.
-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018