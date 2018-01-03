عين دراهم: العثور على فتاة مكبّلة اليدين والسّاقين بواسطة سلسلة حديديّة من قبل أفراد عائلتها

إثر توفّر معلومات، تمكّنت يوم 04 جانفي 2018 وحدات الحرس الوطني بطبرقة ولاية جندوبة من العثور على فتاة عمرها 32 سنة داخل بيت بالقرب من محلّ سكنى والديها بمعتمديّة عين دراهم ولاية جندوبة مكبّلة اليدين والسّاقين بواسطة سلسلة حديديّة من قبل أفراد عائلتها.

بالتّحرّي معهم من طرف وحدات الحرس الوطني، صرّحوا أنّ المعنيّة تعاني من اضطرابات نفسيّة وسبق أن تمّ ايوائها بمستشفى الأمراض العقليّة والعصبيّة بمنّوبة.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بإيواء الفتاة بالمستشفى المذكور وإحالة كافّة أفراد عائلتها بحالة تقديم لمواصلة التّحرّيات معهم.