عين دراهم: العثور على فتاة مكبّلة اليدين والسّاقين بواسطة سلسلة حديديّة من قبل أفراد عائلتها

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إثر توفّر معلومات، تمكّنت يوم 04 جانفي 2018 وحدات الحرس الوطني بطبرقة ولاية جندوبة من العثور على فتاة عمرها 32 سنة داخل بيت بالقرب من محلّ سكنى والديها بمعتمديّة عين دراهم ولاية جندوبة مكبّلة اليدين والسّاقين بواسطة سلسلة حديديّة من قبل أفراد عائلتها.
بالتّحرّي معهم من طرف وحدات الحرس الوطني، صرّحوا أنّ المعنيّة تعاني من اضطرابات نفسيّة وسبق أن تمّ ايوائها بمستشفى الأمراض العقليّة والعصبيّة بمنّوبة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بإيواء الفتاة بالمستشفى المذكور وإحالة كافّة أفراد عائلتها بحالة تقديم لمواصلة التّحرّيات معهم.
إثر توفّر معلومات، تمكّنت يوم 04 جانفي 2018 وحدات الحرس الوطني بطبرقة ولاية جندوبة من العثور على فتاة عمرها 32 سنة داخل بيت بالقرب من محلّ سكنى والديها بمعتمديّة عين دراهم ولاية جندوبة مكبّلة اليدين والسّاقين بواسطة سلسلة حديديّة من قبل أفراد عائلتها.
بالتّحرّي معهم من طرف وحدات الحرس الوطني، صرّحوا أنّ المعنيّة تعاني من اضطرابات نفسيّة وسبق أن تمّ ايوائها بمستشفى الأمراض العقليّة والعصبيّة بمنّوبة.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بإيواء الفتاة بالمستشفى المذكور وإحالة كافّة أفراد عائلتها بحالة تقديم لمواصلة التّحرّيات معهم.
-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018