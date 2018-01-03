رئاسة الجمهورية تنفي طلب حافظ قايد السبسي قطع البث المباشر لاجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج

قال اليوم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالإعلام فراس قفراش، إنه خلافا لما تم ترويجه بأن المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قايد السبسي طلب قطع البث المباشر لاجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، فإن القطع تم بطلب من أغلبية الحضور من أحزاب ومنظمات حسب "شمس آف آم".

وكانت صابرين القوبنطيني نشرت تدوينة أكدت فيها أن حافظ قايد السبسي طلب قطع البث المباشر للاجتماع على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على الفايسبوك وذلك قبل أن تحذفها.