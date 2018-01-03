رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: اكدت مصادر مطلعة لـ"الشروق اون لاين" انه تم رسميا تفعيل مشروع بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين الذي يتكون من وحدة بحث في الطاقة والطاقات المتجددة ومركز تكوين في الطاقة والطاقات المتجددة ووحدة انتاج طاقي شمسي تعمل بقوة 250 كيلو وات، وذلك اثر اجتماع انعقد، صباح لليوم الجمعة، بمقر وزارة التعليم العالي بحضور التواب عن ولاية تطاوين والشركة التونسية للأنشطة البترولية.

واضافت مصادرنا ان قيمة الاستثمار في هذا المشروع قدرت بـ1400، مشيرة الى انه من المنتظر ان يقوم الشريك السعودي، بداية الاسبوع القادم، بزيارة ميدانية الى ولاية تطاوين وتحديدا الفضاء الجامعي الذي سيبعث فيه المعهد.

وكان هذا المشروع قد شهد تعثرا بسبب انصراف الشريك السعودي وهو وزارة التعليم العالي السعودية التي لم تجدد، منذ اشهر، اتصالها بوزارة التعليم العالي التونسية ولم تعط اشارة لاحياء الاجتماعات المتعلقة بالمشروع.

وللتذكير، فقد تم الاتفاق على بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين بعد جلسات ماراطونية بمقر وزارة التعليم العالي بتونس فاق عددها ال10 جلسات وبعد تحركات احتجاجية خاضتها مكونات المجتمع المدني بتطاوين، في مناسبات عديدة، طالبت بأولويتها بهذه المؤسسة العلمية والاكادمية غير المسبوقة في تونس والتي تعنى بالمسائل الطاقية والبترولية والغازية وذلك لما تتمتع به الجهة من ثروات بترولية وغازية وطاقية، اضافة الى وجود فضاء جامعي له طاقة استيعاب كبيرة.