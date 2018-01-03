رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين

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تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: اكدت مصادر مطلعة لـ"الشروق اون لاين" انه تم رسميا تفعيل مشروع بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين الذي يتكون من وحدة بحث في الطاقة والطاقات المتجددة ومركز تكوين في الطاقة والطاقات المتجددة ووحدة انتاج طاقي شمسي تعمل بقوة 250 كيلو وات، وذلك اثر اجتماع انعقد، صباح لليوم الجمعة، بمقر وزارة التعليم العالي بحضور التواب عن ولاية تطاوين والشركة التونسية للأنشطة البترولية.
واضافت مصادرنا ان قيمة الاستثمار في هذا المشروع قدرت بـ1400، مشيرة الى انه من المنتظر ان يقوم الشريك السعودي، بداية الاسبوع القادم، بزيارة ميدانية الى ولاية تطاوين وتحديدا الفضاء الجامعي الذي سيبعث فيه المعهد.
وكان هذا المشروع قد شهد تعثرا بسبب انصراف الشريك السعودي وهو وزارة التعليم العالي السعودية التي لم تجدد، منذ اشهر، اتصالها بوزارة التعليم العالي التونسية ولم تعط اشارة لاحياء الاجتماعات المتعلقة بالمشروع.
وللتذكير، فقد تم الاتفاق على بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين بعد جلسات ماراطونية بمقر وزارة التعليم العالي بتونس فاق عددها ال10 جلسات وبعد تحركات احتجاجية خاضتها مكونات المجتمع المدني بتطاوين، في مناسبات عديدة، طالبت بأولويتها بهذه المؤسسة العلمية والاكادمية غير المسبوقة في تونس والتي تعنى بالمسائل الطاقية والبترولية والغازية وذلك لما تتمتع به الجهة من ثروات بترولية وغازية وطاقية، اضافة الى وجود فضاء جامعي له طاقة استيعاب كبيرة.
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: اكدت مصادر مطلعة لـ"الشروق اون لاين" انه تم رسميا تفعيل مشروع بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين الذي يتكون من وحدة بحث في الطاقة والطاقات المتجددة ومركز تكوين في الطاقة والطاقات المتجددة ووحدة انتاج طاقي شمسي تعمل بقوة 250 كيلو وات، وذلك اثر اجتماع انعقد، صباح لليوم الجمعة، بمقر وزارة التعليم العالي بحضور التواب عن ولاية تطاوين والشركة التونسية للأنشطة البترولية.
واضافت مصادرنا ان قيمة الاستثمار في هذا المشروع قدرت بـ1400، مشيرة الى انه من المنتظر ان يقوم الشريك السعودي، بداية الاسبوع القادم، بزيارة ميدانية الى ولاية تطاوين وتحديدا الفضاء الجامعي الذي سيبعث فيه المعهد.
وكان هذا المشروع قد شهد تعثرا بسبب انصراف الشريك السعودي وهو وزارة التعليم العالي السعودية التي لم تجدد، منذ اشهر، اتصالها بوزارة التعليم العالي التونسية ولم تعط اشارة لاحياء الاجتماعات المتعلقة بالمشروع.
وللتذكير، فقد تم الاتفاق على بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين بعد جلسات ماراطونية بمقر وزارة التعليم العالي بتونس فاق عددها ال10 جلسات وبعد تحركات احتجاجية خاضتها مكونات المجتمع المدني بتطاوين، في مناسبات عديدة، طالبت بأولويتها بهذه المؤسسة العلمية والاكادمية غير المسبوقة في تونس والتي تعنى بالمسائل الطاقية والبترولية والغازية وذلك لما تتمتع به الجهة من ثروات بترولية وغازية وطاقية، اضافة الى وجود فضاء جامعي له طاقة استيعاب كبيرة.
-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018