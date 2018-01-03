صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: ينتظم ظهر اليوم الجمعة موكب لتسليم جائزة أبو القاسم الشٌابي التي يمنحها البنك التٌونسي وقد أسندت للدكتور حمادي صمٌود عن كتابه " طريقي الى الحريٌة " الذي أصدرته دار محمد علي الحامي بصفاقس وقيمة الجائزة 25 ألف دينار .

وتركٌبت لجنة التحكيم من الأساتذة مبروك المنٌاعي ورجاء بن سلامة وفوزية الصفٌار الزاوق والهادي ثابت ومن الأردن سيمحة خريس ومن العراق ماجد السمرائي ومن قطر حسن رشيد

ويذكر أن هذا الكتٌاب فاز بجائزة معرض الكتٌاب العام الماضي كما حصل الدكتور حمٌادي صمٌود على جائزة سلطان العويس في الأمارات العربية المتحدة .