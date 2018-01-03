صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي

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تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: ينتظم ظهر اليوم الجمعة موكب لتسليم جائزة أبو القاسم الشٌابي التي يمنحها البنك التٌونسي وقد أسندت للدكتور حمادي صمٌود عن كتابه " طريقي الى الحريٌة " الذي أصدرته دار محمد علي الحامي بصفاقس وقيمة الجائزة 25 ألف دينار .
وتركٌبت لجنة التحكيم من الأساتذة مبروك المنٌاعي ورجاء بن سلامة وفوزية الصفٌار الزاوق والهادي ثابت ومن الأردن سيمحة خريس ومن العراق ماجد السمرائي ومن قطر حسن رشيد
ويذكر أن هذا الكتٌاب فاز بجائزة معرض الكتٌاب العام الماضي كما حصل الدكتور حمٌادي صمٌود على جائزة سلطان العويس في الأمارات العربية المتحدة .
تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: ينتظم ظهر اليوم الجمعة موكب لتسليم جائزة أبو القاسم الشٌابي التي يمنحها البنك التٌونسي وقد أسندت للدكتور حمادي صمٌود عن كتابه " طريقي الى الحريٌة " الذي أصدرته دار محمد علي الحامي بصفاقس وقيمة الجائزة 25 ألف دينار .
وتركٌبت لجنة التحكيم من الأساتذة مبروك المنٌاعي ورجاء بن سلامة وفوزية الصفٌار الزاوق والهادي ثابت ومن الأردن سيمحة خريس ومن العراق ماجد السمرائي ومن قطر حسن رشيد
ويذكر أن هذا الكتٌاب فاز بجائزة معرض الكتٌاب العام الماضي كما حصل الدكتور حمٌادي صمٌود على جائزة سلطان العويس في الأمارات العربية المتحدة .
-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018