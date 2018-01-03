سامي الطاهري: "شرطنا ان لا تتحول وثيقة قرطاج الى إسفنجة لمسح الخيارات اللااجتماعية التي وضعتها الحكومة "

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: اعتبر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام سامي الطاهري خلال حضوره اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات اشغال الدورة الخامسة والعشرين للجامعة العامة للتعليم الاساسية المتواصلة على امتداد يومين لقاء الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مع رئيس الجمهورية اليوم بخصوص وثيقة قرطاج دعوة متأخرة كان من الاجدر ان تتزامن مع فترة الميزانية لمناقشة السياسيات العامة والخيارات الاساسية للبلاد حتى لا تكون الدعوة بهدف امتصاص الغضب الشعبي الذي تعيشه البلاد اليوم بسبب ارتفاع الاسعار وفق تعبيره.

وأشار الطاهري في ذات السياق الى ان وثيقة قرطاج يجب ان تفكر في تحويل الاولويات والميادين الى خارطة عمل و ان تبنى على تقييم و نقد ذاتي للفترة السابقة التي نعتبرها سلبية و لم تقدم الإضافة للبلاد مؤكدا ان شرط الاتحاد المسبق هو ان لا يكون الاجتماع مجرد اسفنجة لمسح الخيارات اللااجتماعية التي وضعتها الحكومة في علاقة بارتفاع الاسعار وفق تعبيره.