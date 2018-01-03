سامي الطاهري: "شرطنا ان لا تتحول وثيقة قرطاج الى إسفنجة لمسح الخيارات اللااجتماعية التي وضعتها الحكومة "

-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018
نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: اعتبر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام سامي الطاهري خلال حضوره اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات اشغال الدورة الخامسة والعشرين للجامعة العامة للتعليم الاساسية المتواصلة على امتداد يومين لقاء الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مع رئيس الجمهورية اليوم بخصوص وثيقة قرطاج دعوة متأخرة كان من الاجدر ان تتزامن مع فترة الميزانية لمناقشة السياسيات العامة والخيارات الاساسية للبلاد حتى لا تكون الدعوة بهدف امتصاص الغضب الشعبي الذي تعيشه البلاد اليوم بسبب ارتفاع الاسعار وفق تعبيره.
وأشار الطاهري في ذات السياق الى ان وثيقة قرطاج يجب ان تفكر في تحويل الاولويات والميادين الى خارطة عمل و ان تبنى على تقييم و نقد ذاتي للفترة السابقة التي نعتبرها سلبية و لم تقدم الإضافة للبلاد مؤكدا ان شرط الاتحاد المسبق هو ان لا يكون الاجتماع مجرد اسفنجة لمسح الخيارات اللااجتماعية التي وضعتها الحكومة في علاقة بارتفاع الاسعار وفق تعبيره.
نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: اعتبر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام سامي الطاهري خلال حضوره اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات اشغال الدورة الخامسة والعشرين للجامعة العامة للتعليم الاساسية المتواصلة على امتداد يومين لقاء الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مع رئيس الجمهورية اليوم بخصوص وثيقة قرطاج دعوة متأخرة كان من الاجدر ان تتزامن مع فترة الميزانية لمناقشة السياسيات العامة والخيارات الاساسية للبلاد حتى لا تكون الدعوة بهدف امتصاص الغضب الشعبي الذي تعيشه البلاد اليوم بسبب ارتفاع الاسعار وفق تعبيره.
وأشار الطاهري في ذات السياق الى ان وثيقة قرطاج يجب ان تفكر في تحويل الاولويات والميادين الى خارطة عمل و ان تبنى على تقييم و نقد ذاتي للفترة السابقة التي نعتبرها سلبية و لم تقدم الإضافة للبلاد مؤكدا ان شرط الاتحاد المسبق هو ان لا يكون الاجتماع مجرد اسفنجة لمسح الخيارات اللااجتماعية التي وضعتها الحكومة في علاقة بارتفاع الاسعار وفق تعبيره.
-
-
14:53السبسي يعلن 2018 سنة التعليم العمومي والصحة العمومية
05 جانفي 2018
-
14:51"اتصالات تونس" تكرّم أعوانها المتقاعدين
05 جانفي 2018
-
14:35تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات أحد أطرافها مفتش عنه في عدة قضايا
05 جانفي 2018
-
-
14:04الكاف: استنفار أمني بعد الاشتباه في دخول عناصر إرهابية إلى المدينة
05 جانفي 2018
-
-
-
13:00رسمي: بعث معهد عالي للبترول والغاز والطاقات المتجددة بتطاوين
05 جانفي 2018
-
12:53صمٌود يفوز بجائزة البنك التٌونسي
05 جانفي 2018
-
12:48اشتباكات مسلحة خلال محاولة السيطرة على معبر رأس جدير من الجانب الليبي
05 جانفي 2018
-
-
11:41مباشر.. إجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج
05 جانفي 2018
-
12:30بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي
05 جانفي 2018
-
12:18عدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي في قضايا شيكات
05 جانفي 2018
-
12:13مطلب استئناف حول الحكم الصادر في حق مروجي اشاعة وفاة رئيس الجمهورية
05 جانفي 2018
-
11:44المنيهلة - أريانة: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
05 جانفي 2018
-
11:27الدفاع السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
05 جانفي 2018
-
11:09ساخرون من زوجة ماكرون: تتصرف مثل ماري إنطوانيت
05 جانفي 2018
-
11:05بنزرت: مقتل شاب قرب أحد النزل
05 جانفي 2018