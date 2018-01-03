بطاقة إيداع بالسجن ضد شكري الشنيتي

تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: علمت "الشروق أون لاين" ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر ثلاث بطاقات إيداع بالسجن ضد كل من المهرب شكري الشنيتي واثنين من مساعديه لتورطهم في جرائم ديوانية وجرائم مالية وتبييض أموال.

ويذكر أنّ شكري الشنيتي ينشط في تجارة الملابس القديمة (الفريب) في العاصمة والقيروان ومتهم بتقديم تصاريح ديوانية مغلوطة والتهرب الضريبي و قد تم القاء القبض عليه بمطار تونس قرطاج بصدد مغادرة البلاد.